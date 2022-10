Gabriel Rennis e Giada Scognamillo, nuova coppia de Il Collegio 7?/ I primi flirt…

Gabriel Rennis è uno dei partecipanti a “Il Collegio 7” che si è fatto notare maggiormente nel corso della prima puntata del programma in onda su Rai 2. “Er meglio de Ostia”, così si definisce, fiero di sé. Una caratteristica che ha ereditato dal padre. La madre, invece, ha tentato di metterlo in riga più volte, soprattutto dal punto di vista scolastico. È vicepreside ed insegnante di francese. Al contrario, il figlio non ha molta voglia di studiare. “Io faccio calcio a livello agonistico e tengo molto al mio aspetto fisico”, queste le sue priorità.

Il sedicenne ha rivelato inoltre di essere un vero e proprio latin lover. “Le ragazze che mi vengono dietro sono tante, frequento soprattutto quelle più grandi. Io mi faccio desiderare. Se vogliono sono qui, sennò peggio per loro”, ha raccontato. È proprio all’interno del collegio che ha già attratto le attenzioni di alcune compagne, ma chissà se riuscirà a trovare l’amore.

Gabriel Rennis e Giada Scognamillo, scoppia l’amore a Il Collegio 7? I primi flirt

Gabriel Rennis nel corso della prima settimana all’interno de “Il Collegio 7” ha stretto alcuni rapporti. In particolare, si è raccontato con la compagna Giada Scognamillo, che ha un anno in più di lui. I due hanno ammesso entrambi di stancarsi facilmente delle persone con cui intraprendono una relazione e di non essere mai riusciti a trovare il vero amore. Il ragazzo, inoltre, ha ammesso che la trova molto carina. Tra i due nascerà qualcosa di concreto?

Sul suo profilo Instagram, intanto, il sedicenne ha rivelato di avere una fidanzata ormai da diverse settimane, anche se non può rivelare l’identità della fortunata. “Può darsi che l’abbia conosciuta durante la trasmissione oppure fuori, vedrete cosa accadrà durante le settimane”, ha detto nel corso di una diretta. Al momento dunque la storia d’amore resta un vero e proprio mistero.

