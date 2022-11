Gabriel Rennis sarà sospeso a Il Collegio 7?/ L’alunno più in bilico di tutti

Gabriel Rennis, Il Collegio 7: a rischio

Gabriel Rennis è infatti tra i più in bilico per quanto visto nella quarta puntata del reality Il Collegio 7. Le settimane passano velocemente all’interno del programma e i collegiali devono tenere il passo al fine di non trovarsi in brutte situazioni. Tra test importanti e momenti ludici, qualcuno però vede seriamente a rischio la propria permanenza nel programma. Il ragazzo nel corso delle precedenti settimane ha osato mancare di rispetto non solo ai professori, ma anche al personale che si adopera quotidianamente per il normale svolgimento della routine quotidiana.

Elisa Angius, Il Collegio 7/ Rischio espulsione? Un percorso iniziato tra batoste e ramanzine…

Il preside de Il Collegio ha chiaramente interpretato in maniera negativa l’atteggiamento ammonendo il ragazzo in merito alla possibilità di una sospensione immediata. I timori si sono dissolti nel momento del confronto, dove il dirigente scolastico ha preferito impartire una dura lezione al ragazzo piuttosto che andare direttamente per le vie più dure. Infatti, come punizione ha subito un allontanamento momentaneo da tutta la sua camerata.

Damiano Severoni sarà espulsa da Il Collegio 7?/ Tutto fa pensare che..

Costretto a dormire in tenda da solo, Gabriele Rennis in crisi

Gabriele Rennis è stato costretto a Il Collegio 7 per alcuni giorni a dormire da solo in tenda nel giardino della struttura. L’obbligo inoltre era quello di imparare a memoria un tratto saliente de I Promessi Sposi, incentrato principalmente sull’argomento dell’umiltà. Solo nel caso in cui fosse riuscito a superare degnamente la prova avrebbe ottenuto la possibilità di rivedere i compagni e di restare all’interno della scuola. Arrivato il momento della verità Gabriel si è fatto trovare pronto facendo anche un’ottima impressione al preside. A questo punto, ha potuto riprendere il suo posto all’interno della camerata ma con un cambio di sezione.

Zelda Nobili, Il Collegio 7/ È lei la star di questa edizione?

Infatti, insieme a Luna il ragazzo è stato spostato nella sezione A, almeno momentaneamente. Nonostante le difficoltà dal punto di vista didattico e comportamentale, il suo rapporto con i compagni è senza dubbio tra i migliori della stagione. Non ha stretto relazioni d’amicizia che primeggiano su altre ma al contempo è benvoluto da tutti grazie alla sua simpatia e tenacia. Anche i sostenitori del programma sembrano avere una discreta simpatia del ragazzo, nonostante qualche commento infastidito per i suoi modi forse troppo burberi nei confronti delle persone che lavorano all’interno della scuola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA