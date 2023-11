Gabriela Chieffo, dedica a Perla Vatiero dopo il confronto con Greta/ “Spero di non vederti soffrire ancora”

Gabriela Chieffo sostiene Perla Vatiero: il messaggio social

Perla Vatiero ha avuto una serata ricca di emozioni, nella puntata di ieri del Grande Fratello. Il confronto con Greta Rossetti, che ha messo un punto alla storia con Mirko, è stato piuttosto faticoso da sostenere almeno emotivamente. A prendere le difese Perla, però, c’è un’altra protagonista di Temptation Island con la quale la gieffina ha condiviso il percorso nel programma.

Si tratta di Gabriela Chieffo che sui social ha dedicato un lungo messaggio alla sua amica: “Una foto un po’ oscena ma noi siamo anche questo… Che ricordi, qui eravamo tornate proprio da Temptation, stavamo tornando a Napoli insieme tutto il viaggio un po’ sconvolte da tutto e senza capirci nulla… spero di non vederti soffrire ancora, sii forte. So che quando tornerai troverai tutto il supporto!“.

Beatrice Luzzi chiarisce con Perla: cosa si sono dette

Il rapporto tra Mirko e Perla è argomento fisso tra gli inquilini della casa del Grande Fratello. Tutti hanno intravisto un sentimento ancora forte tra loro, ma il giudizio di Beatrice Luzzi è sicuramente quello fuori dal coro. Durante una conversazione, l’attrice ha rivolto parole piuttosto negative verso la Vatiero.

Nel post puntata, per, c’è stato un chiarimento tra le due: “Tu non mi conosci, non conosci la mia storia dovevi fare una doverosa premessa prima di pronunciarti” ha detto Perla Vatiero. Luzzi ha replicato: “Sei entrata e sei stata elegantemente in silenzio. Come potevo conoscerti? Non si finisce mai di conoscere una persona, no?“. L’attrice di Vivere ha comunque deciso di scusarsi con lei per essere stata affrettata nei giudizi e le due concorrenti sono rimaste in buonissimi rapporti.

