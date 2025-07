È stata una delle coppie più chiacchierate e anche criticate delle ultime edizioni di Temptation Island, eppure oggi Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati marito e moglie. La coppia è convolata a nozze poche ore fa, in Campania, e sul web si stanno già diffondendo le prime foto del lieto evento. Un matrimonio che, d’altronde, arriva dopo un lungo e tormentato percorso di coppia, durante il quale non sono mancate crisi, anche importanti.

Chi ha seguito l’edizione di Temptation Island del 2023, ricorderà Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara come una delle coppie più in crisi, tanto che il loro falò di confronto si concluse con una separazione. Lei lamentava la poca serietà di lui nel rapporto, il fatto che lui si facesse spesso distrarre da altre donne. Giuseppe, dal suo canto, non aveva negato di volersi divertire e non dover rinunciare a questo aspetto per lei. Così, entrambi chiusero il percorso con una rottura, ma la situazione cambiò in poco tempo.

Dopo Temptation Island, Gabriela e Giuseppe si sono progressivamente riavvicinati fino al ritorno di fiamma ufficiale, sugellato con un’ospitata a Uomini e Donne durante la quale lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Così, pochi giorni fa, c’è stata la promessa di matrimonio e oggi i due sono ufficialmente convolati a nozze, al cospetto di parenti e tanti amici. Tra questi anche volti conosciuti dal pubblico di Canale 5, che arrivano da Temptation Island e Uomini e Donne. Tra gli invitati noti, infatti, Alessia Bottiglia e il suo ex fidanzato Davide, Francesca Sorrentino e Manuel Maura, Manuel Marascio, Elga Enardu e Diego Daddi e l’ex gieffino e corteggiatore di Uomini e Donne Gianluca Costantino.