Gabriela Chieffo, critiche feroci dopo la torta con strafalcione: l’ex di Temptation Island replica con parole di fuoco.

Gabriela Chieffo è finita al centro delle polemiche dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la torta di compleanno. Sul dolce, però, è spuntata una scritta con un grosso errore grammaticale, un “ha” senza “h”. Da quel momento, come volevasi dimostrare, lo scatto è diventato immediatamente virale e molti hanno ripostato la fotografia indignati per l’inesattezza sulla torta.

Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare/ Trama e cast del film comico della saga cult, oggi 30 agosto 2025

Infatti, Gabriela Chieffo aveva chiesto ai pasticceri questa scritta: “22 anni che il mondo ha la fortuna di avermi”, mentre si è ritrovata con questa torta: “22 anni che il mondo a la fortuna di avermi”. Gabriela ha poi confidato ai fan di aver presentato al pasticcere la frase corretta ma quando ha ricevuto il dolce era ormai troppo tardi e ha voluto festeggiare comunque il suo compleanno. A nulla sono servite le sue giustificazioni, dato che gli utenti avevano già mandato virale la foto con la torta. Ma come ha reagito l’ex Temptation Island? Andiamo a leggere il suo lungo sfogo.

Delia Duran, chi è la compagna di Alex Belli/ "Coppia aperta? Liberi di essere noi stessi"

Gabriela Chieffo risponde agli hater: “Questa volta ci sono rimasta davvero male”

“Sono davvero dispiaciuta per i messaggi che ho ricevuto e per gli articoli che sono usciti per un semplice errore su una banale torta che non è uscito da me, ma anche in questo caso avete trovato il modo per puntarmi il dito contro“, così ha esordito Gabriela Chieffo dopo quanto successo con la sua torta di compleanno. La ragazza ha detto di essere rimasta molto male dopo aver visto messaggi pieni di insulti da donne che potevano essere sua mamma. La 22enne ha continuato così: “Questa volta ci sono rimasta male, non lo nascondo. È semplice dire che sono forte, ma questa volta ci sono rimasta male perché era il mio compleanno e mi aspettavo degli auguri e non tutto questo“.

Chi è Serena, la fidanzata di Massimo Ranieri/ "Più giovane di me. Ecco come è cominciata"

Gabriela Chieffo ha dichiarato che nonostante l’errore ha voluto postare lo stesso la torta, anche perchè ormai non c’era più tempo per correggere quanto scritto dal pasticcere: “Mi avete inondata di messaggi brutti, bruttissimi, ho anche cercato di rispondere postando la frase con il messaggio corretto, ma non potevo sparare il pasticcere“, spiega amareggiata. “Mi vergogno io per voi, pensateci perché siete brutte persone“.