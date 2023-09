Gabriela Chieffo replica alle accuse del web sui 45 chili persi/ “Mi dite che ho mentito, vi mostro le foto!”

Gabriela replica alle accuse: “Per chi dice che sono sempre stata magra”

Gabriela Chieffo è finita nel mirino del web per una dichiarazione rilasciata ai microfoni di Verissimo. Lei e Giuseppe sono stati ospiti di Silvia Toffanin, per raccontare il loro percorso prima e dopo Temptation Island. Chieffo ha poi svelato di essere dimagrita ben 45 chili, quando ha scoperto il tradimento di lui.

Molti sono gli utenti non hanno creduto alle parole di Gabriela, che ha deciso di replicare postando delle foto di quando era più in carne: “Adesso Basta, Sto leggendo tanti commenti in cui dite che ho mentito e tante altre cose assurde. Purtroppo è tutto vero, ho perso 45 kg. A chi dovrei mentire? Sono stata male, solo io so cosa ho passato! Questo è l’anno scorso, e come potete vedere sono in carne. Da gennaio purtroppo ho avuto un calo veloce di peso. Basta straparlare se non si sanno le cose e mettere sempre il dito contro” conclude Chieffo.

Gabriela e Giuseppe, dopo la romantica proposta di matrimonio, sono stati invitati nel salotto di Verissimo. A Silvia Toffanin hanno raccontato il loro percorso a Temptation Island: “Quando sono uscito ho capito davvero di dover cambiare. Non volevo perderla, ho messo un punto e sono ripartito”, dichiara lui.

Gabriela Chieffo, invece, ha raccontato il dolore subito per i tradimenti del suo futuro marito: “Io sono per il matrimonio giovane, i figli giovani… Io quella notte sono stata malissimo, mi hanno portato tre camomille, stavo malissimo! – e ha aggiunto – Da gennaio ho avuto un crollo, sono stata malissimo! Io ho perso 45 chili, stavo male per lui ma non riuscivo a lasciarlo. Lui voleva portarmi dal medico ma io gli dicevo che era per colpa sua che stavo così!“.

