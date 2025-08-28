Gabriela Chieffo,, ex protagonista di Temptation Island, è diventata virale per lo strafalcione presente sulla sua torta di compleanno.

Gabriela Chieffo è stata una delle protagoniste delle scorse edizioni di Temptation Island a cui ha partecipato con il fidanzato Giuseppe che ha sposato di recente. Privatamente è un momento magico per Gabriela che ha anche festeggiato i suoi 22 anni circondata dall’affetto di parenti e amici. Una serata ricca d’amore e di divertimento per Gabriela che, sui social, condivide con i followers ciò che accade nella sua vita. Per festeggiare i suoi 22 anni e cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno della sua vita, Gabriela ha deciso di far realizzare una torta con una frase davvero iconica.

Sarah Esposito, com’era prima di Temptation Island: la foto sconvolge i fan/ Ritocchini? Ecco il prima e dopo

Gabriela ha poi pubblicato la foto della torta sui social e l’immagine è diventata immediatamente virale. Gli utenti, infatti, hanno immediatamente notato lo strafalcione grammaticale presente sulla torta commentando il tutto ironicamente.

Gabriela Chieffo replica così allo strafalcione grammaticale sulla torta

“22 anni che il mondo ha la fortuna di avermi”: questa è la frase scelta da Gabriela Chieffo per la sua torta di compleanno. Tuttavia, dalla storia pubblicata su Instagram da Gabriela, i followers hanno immediatamente notato come il verbo avere è stato schietto senza “h”. Tra i tanti commenti, c’è chi ha scritto: “la cosa grave è che nessuno si è accorto dell’errore“.

Temptation Island, in arrivo uno speciale su Canale 5: quando andrà in onda/ Ecco cosa si vedrà

Gabriela ha così deciso di rispondere proprio a tale utente spiegando così l’errore grammaticale: “Perché pensare subito che nessuno se ne sia accorto? Avevo espressamente chiesto questa frase scritta in modo corretto! Purtroppo quando l’ho aperta l’h non c’era, dovevo buttare la torta?