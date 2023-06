GABRIELA E GIUSEPPE, COPPIA TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui pronto al festino con le tentatrici, lei: “Bastardo!”

Inizia male il percorso di Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023. È lui a scatenare lo scontro dopo aver mostrato sin da subito interesse per una tentatrice ed essersi detto pronto a fare un vero e proprio festino. Ad aggravare la situazione è il confessionale in cui Giuseppe parla della fidanzata, dichiarando: “Ci siamo fidanzati piccoli, gli ultimi mesi abbiamo iniziato a litigare sempre, come se ci stessimo scocciando. Ho rinunciato a tanto, mi sono chiuso, non potevo avere amici, lei sempre appresso anche quando andavo a giocare a pallone. Mi controllava il cellulare h24. Ora sono diviso tra lei e il divertimento.”

Gabriela è una furia: “Sto bastardo! Si metteva a parlare con le vecchie! Lui è proprio un uomo di m*rda, uno stronz* di merd*!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono Giuseppe e Gabriella di Temptation Island 2023: la coppia in crisi dopo 7 anni insieme

Manca ormai veramente poco all’esordio della nuova attesissima stagione di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Dopo un anno di pausa le vicende amorose tra tentatori e tentatrici torneranno a dominare il piccolo schermo sulle reti Mediaset, lunedì 26 giugno 2023, appena dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi. Il canale ufficiale della trasmissione ha già ufficializzato i volti delle coppie, con tanto di anticipazione sulle storie. I primi che sono stati presentati sull’account ufficiale Instagram di Temptation Island sono stati Gabriela e Giuseppe, fidanzati da 7 anni.

“Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola – racconta Gabriela nella clip di presentazione, aggiungendo – A gennaio 2023 ho scoperto che lui di nascosto si era iscritto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, ha usato il mio numero e quindi l’ho scoperto. Che scemo, si faceva chiamare American Boy”. La giovane viene poi raggiunta da Giuseppe e i due fidanzati sorridono.

La segnalazione di una utente su Gabriela e Giuseppe di Temptation Island 2023

Gabriela è originaria della Campania, ma non è dato sapere esattamente dove e quando sia nata. Lo stesso vale per il suo fidanzato, su cui non sono note informazioni. Sulla coppia che parteciperà a Temptation Island, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una fonte anonima, che ha raccontato di conoscere bene Gabriela e Giuseppe. Stando a quanto detto, sebbene la coppia abbia evidenziato dei problemi nella clip di presentazione, in realtà le cose starebbero diversamente. La fonte anonima ha fatto sapere che Gabriela e Giuseppe di Temptation Island “stanno benissimo insieme”, aggiungendo: “Che tristezza” e che pur di apparire oggigiorno si fa di tutto. Nel messaggio la persona in questione ha sottolineato di conoscerli bene perché sono della sua stessa città: Poggiomarino, in provincia di Napoli.

Oltretutto la ragazza in anonimo ha spiegato di avere comunque un rapporto con Gabriela: “Lei mi fa le unghie da un po’ ormai”. Poi ha voluto mostrare la foto del profilo WhatsApp della protagonista di Temptation Island, proprio in compagnia del fidanzato Giuseppe.

