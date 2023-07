GABRIELA E GIUSEPPE, FALÓ DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND 2023/ Insulti e urla, Bisciglia interviene

Gabriela ha deciso di accettare il falò di confronto immediato richiesto dal fidanzato Giuseppe a Temptation Island 2023. Una volta faccia a faccia sono subito scintille, al punto che Filippo Bisciglia è costretto ad intervenire, chiedendo di abbassare i toni. Gabriela è una furia: “Sette anni di prese per il culo! Muto, bastardo, volevi fare il festino il primo giorno!”

Lui non è da meno nei toni: “Che schifo che fai! Tu sei la donna che si deve portare all’altare?” Lei però lo accusa di averla tradita per sette anni, cosa che lui non nega. Poi il falò ha inizio con la visione dei video ricchi di gesti inequivocabili di Giuseppe nei confronti della single Roberta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gabriela in camera col single Fouad, Giuseppe chiede il falò di confronto immediato

Dopo le lacrime versate per le parole forti Giuseppe, Gabriela si lascia andare tra le braccia del single Fouad a Temptation Island 2023. “Tu mi piaci, non ce la faccio più. È la prima volta, non è mai successo!” dice la fidanzata al single, chiedendogli poi di andare insieme in camera sua. Lì non ci sono le telecamere e, quando entrano e si chiudono la porta alle spalle, si sentono rumori di baci.

Quando Giuseppe vede le immagini in questione, scoppia in lacrime e crolla davanti ai compagni, chiedendo poi a Filippo Bisciglia il falò di confronto immediato con Gabriela. Lei accetterà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuseppe ammette che tradirebbe Gabriela a Temptation Island 2023, lei crolla

Non si fermano i problemi per Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023. La fidanzata, all’inizio della terza puntata, è chiamata nel pinnettu per un video in cui Giuseppe ammette di voler stare con Gabriela ma allo stesso tempo avere altre donne. “Io sto per esplodere, sto al 99%, una goccia e scoppio!” le parole di lui durante una confidanza con Manuel.

Giuseppe confessa che, se non ci fossero state le telecamere, avrebbe tradito la fidanzata con la single Roberta, ammissione che fa crollare Gabriela. La ragazza è in lacrime: “Schiaffato in faccia così fa male! Io merito un amore che mi faccia stare bene! Io devo uscirne forte, devo stare male per stare bene.” dichiara la 19enne. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023: crollo emotivo in arrivo

Gabriela e Giuseppe sono una delle coppie della nuova stagione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. I due sono fidanzati da sette anni e provengono da Scafati, in provincia di Salerno. Sin dal loro ingresso si sono fatti notare per il loro carattere esuberante, ma anche per le confessioni fatte dalla giovane ragazza che ha deciso di scrivere al programma dopo aver scoperto il fidanzato in una chat di incontri con il nickname “American Boy”. “Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a comprare il pane da sola” – ha raccontato Gabriela che entrata nel villaggio dei single tentatori è rimasta subito delusa per il comportamento del fidanzato.

Giuseppe, infatti, nonostante le raccomandazioni della fidanzata si è avvicinato alla tentatrice Benedetta con cui ha instaurato un bel feeling a tal punto da confessare agli altri compagni d’avventura: “mi piace troppo parlare con Roberta, mi è scoppiato una scintilla, un fuoco”.

Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023 divisi dalla tentatrice Roberta?

La sintonia creatasi tra Giuseppe e la tentatrice Benedetta nel villaggio dei single di Temptation Island 2023 ha deluso tantissimo Gabriela. La giovane ragazza si confida con le altre ragazze dicendo: ” ma non ho capito, loro qua stanno litigando, per chi ha parlato con chi? E io che ci sto a fare qua?”. Intanto nel filmato il fidanzato Giuseppe ha una reazione inaspettata e confessa ai compagni: “la testa mi dice divertiti, prendi in mano la tua vita”. Queste affermazioni fanno scoppiare in lacrime Gabriela che non riesce a proseguire la visione del filmato. “Prima di venire qua mi diceva fai la brava, mi raccomando, fidati di me. Ma io adesso non ce la faccio più, sto troppo male, non posso farmi del male così da sola, basta, io lo voglio vedere. Quello è lo sguardo che fa a me, non posso vedere che lui qua si fa la storia” – dice in lacrime la ragazza che chiede all’amica Vittoria di proseguire la visione.

Nel filmato si vedono Giuseppe e Roberta sempre più complici flirtare insieme. La reazione di Gabriela è chiara: la ragazza vuole chiedere il falò di contorno immediato, ma a farle cambiare idea è il tentatore Foaud. Cosa succederà?











