GABRIELA E GIUSEPPE A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui pensa alla tentatrice Roberta, lei furiosa: “Uomo di merd*”

La seconda puntata di Temptation Island 2023 inizia male per Gabriela, che si sfoga con una delle fidanzate sul fidanzato Giuseppe: “Sto delusa. Sto trattenendo ma non ce la faccio più. Mi manca però. Vorrei non amarlo più ma non ce la faccio, perché?” Questo però prima di vedere un video in cui Giuseppe parla di una tentatrice e della possibilità di incontrarla una volta finita l’avventura a Temptation: “20 giorni così come faccio? Va a finire male”, dice lui.

Temptation Island 2023, anticipazioni e diretta seconda puntata: Gabriela scopre Giuseppe con Roberta e..

Lei è una furia: “Porco, uomo di merd*! Ora ha sgarrato proprio!” Per un attimo pensa ad un falò immediato, poi però ci ragiona e decide di aspettare ancora. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuseppe e Gabriela a Temptation Island 2023: lei “il giocattolo è finito”

Gabriela e Giuseppe sono una delle coppie più discusse della nuova edizione di Temptation Island 2023. Durante la prima puntata, i due ragazzi di Scafati regalano le prime sfuriate trash di questa stagione. Nemmeno il tempo di salutarsi in spiaggia che Giuseppe, scoperto dalla fidanzata su alcuni siti e app di incontri, si avvicina alla tentatrice Roberta. I due giocano e flirtano con la ragazza che, senza girarci troppo intorno, chiarisce al fidanzato: “amore non aspetto niente, dipende tu che vuoi. Che vuoi?”. Alla domanda diretta, Giuseppe divertito replica “niente”, ma la tentatrice Roberta va oltre e replica “niente a parole, ma con gli sguardi dici altre cose. Quanto mi diverto con te”. Allora il fidanzato non nasconde di trovarsi molto bene con lei e di esserne incuriosito. Tutto ciò naturalmente viene mostrato alla fidanzata Gabriela che perde le staffe: “mi sta proprio infastidendo proprio assai se no lo riempio di parolacce”.

Non solo, una volta tornata nel villaggio del tentatori la fidanzata si confessa: “non ho parole, è uno zozzoso. Mi ha dato fastidio tutto, quello che dice, adesso vuole fare questo, ma alla fine si prende le sue responsabilità. Poi lei non è neanche nei suoi gusti, ma come fa? Evidentemente non gli piaccio più. Basta il giocattolo è finito”.

Giuseppe e Gabriela, primi scontri a Temptation Island 2023

La prima puntata di Temptation Island 2023 ha regalato ai telespettatori i primi imperdibili “teatrini” tra le coppie. A incuriosire il pubblico da casa e dei social c’è sicuramente la coppia formata da Giuseppe e Gabriela, fidanzati da 7 anni. Lei si è privata di tutto per lui, ma il ragazzo non sembra aver fatto lo stesso stando a quanto raccontato proprio dalla ragazza. “Lui faceva la vita da single e da coppia, la sera mi mandava la foto della buonanotte e poi se ne andava a ballare con il cugino. Non posso ballare, fumare, non posso fare niente. Lui si crede superiore, è molto egocentrico, è un bugiardo, ha 24 anni ma ne ha 14, è piccolo” – ha raccontato Gabriela nel villaggio.

La ragazza, dopo aver visto i primi filmati del fidanzato vicino alla tentatrice Roberta, dopo essersi arrabbiata e sfogata decide di reagire. Inizia così a divertirsi mostrando un lato del tutto inedito al fidanzato Giuseppe che, durante il falò, reagisce molto male ad alcuni filmati: “vedo che si sta divertendo, non sapevo che era ballerina, in 7 anni non ha mai ballato, le ha uscito ora la passione per la ballerina. Io non riesco a capire, allora tenevi tutto dentro”. Dopo il falò, Giuseppe si sfoga con gli altri fidanzati nel villaggio: “stava fumando con il pacchetto intero”. Cosa succederà tra loro?

