Gabriela e Giuseppe stanno insieme dopo Temptation Island?/ “Non si sono mai lasciati” l’indiscrezione

Gabriela e Giuseppe di Temptation Island sono usciti insieme? L’indiscrezione

Nelle ultime ore sta circolando un’altra indiscrezione per quanto riguarda una coppia di Temptation Island. Dopo il lieto fine tra Isabella e Manu, sembra che un altro falò di confronto sia imminente. Si tratta di Gabriela e Giuseppe che, secondo Alessandro Rosica, sarebbero già insieme fuori dal villaggio.

Fouad, chi è il single di Temptation Island 2023/ La vicinanza a Gabriela: "Mi dispiace che soffri"

L’esperto di gossip ha svelato un anticipazione sulla prossima puntata, che vede la coppia di fidanzati fuori dal programma insieme: “Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare. Uscita insieme a Giuseppe e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme” afferma Rosica lasciando intuire che lei sia stata falsa perchè aveva già intenzione di uscire insieme al fidanzato. Sarà davvero così? Non rimane che attendere il prossimo appuntamento con Temptation Island.

Davide e Alessia si lasciano a Temptation Island 2023?/ Anticipazioni terza puntata: nuovo falò e svolta per…

Temptation Island: Gabriela si avvicina a un tentatore, Giuseppe si infuria

Nella seconda puntata di Temptation Island, Giuseppe è costretto a guardare un video della sua fidanzata Gabriela. La donna si è avvicinata molto al tentatore Fouad; dopo un forte abbraccio, sguardi complici e chiacchierate l’isolana ha ammesso di essere attratta da lui: “Esteticamente è il mio tipo, poi di testa ti prende… Lui mi piace, è evidente! Però questa cosa che mi piace mi mette a disagio”.

Il fidanzato di Gabriela, Giuseppe, dopo aver visto il video si è infuriato: “Io non riesco più a capire nulla” poi si è rivolto alla single Roberta: “Non me l’aspettavo da lei. È un diavolo vestito da angelo!“. Sembra, dunque, che un falò di confronto potrebbe essere vicino per la coppia dato gli ultimi avvenimenti con il tentatore. Cosa succederà?

ISABELLA E MANU, REAZIONI SOCIAL AL FALO' DI CONFRONTO/ "Unica cosa bella la canzone di Eros!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA