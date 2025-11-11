Femminicidio Gabriela e Renata Trandafir, uccise a fucilate nel 2022: cos'è successo, perché un carabiniere è finito a processo. Il caso ad Amore Criminale

Il duplice femminicidio di Gabriela Trandafir e di sua figlia Renata è al centro della nuova puntata di Amore Criminale, che ha ricostruito la vicenda anche attraverso le testimonianze dirette di parenti e di altre persone coinvolte.

Mamma e figlia furono uccise a fucilate nel giugno di tre anni fa a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena: a sparare fu il marito e patrigno delle due donne, Salvatore Montefusco. La 47enne, dopo aver iniziato una relazione con l’imprenditore edile, aveva deciso di far arrivare in Italia anche la figlia, nata da una relazione precedente.

Salvatore Montefusco, condannato all'ergastolo per duplice femminicidio/ Il caso della pena riformata

La convivenza, però, si rivelò subito difficile, segnata da violenze psicologiche e da comportamenti possessivi. La tragedia si consumò nella loro casa, il giorno prima dell’udienza per la separazione giudiziale. Gabriela Trandafir e la figlia Renata erano state via per un mese e mezzo, nel tentativo di sfuggire alla rabbia di quell’uomo ormai incontrollabile, ma lì era rimasto il figlio adolescente, che viveva con il padre.

Angelo Di Lella, marito Giovanna Frino: ergastolo per femminicidio/ Sparò alla moglie davanti alla figlia

GABRIELA TRANDAFIR E LA FIGLIA RENATA: DALLE VIOLENZE ALLA TRAGEDIA

Il ritorno a casa di Gabriela Trandafir e della figlia Renata riaccese la spirale di minacce e violenze, fino al tragico epilogo: il 69enne Salvatore Montefusco sparò contro madre e figlia sulla porta del giardino, utilizzando un fucile detenuto illegalmente. Minacciò inoltre il figlio, che stava cercando di difendere la madre, intimandogli di andarsene, altrimenti avrebbe fatto la stessa fine. Quel ragazzo fu poi affidato alle cure di un assistente sociale, in attesa dell’arrivo in Italia della famiglia originaria di Gabriela Trandafir, dalla Romania.

Giovanna Frino, uccisa a colpi di pistola dal marito ex guardia giurata/ "Omicidio spinto da folle gelosia"

Stando a quanto Renata aveva raccontato a un’amica prima di morire, il patrigno Salvatore Montefusco era contrario alla decisione della madre di vendere la villetta familiare. La giovane temeva che l’uomo potesse fare qualcosa: un presentimento che, purtroppo, si trasformò in tragedia.

Gabriela Trandafir aveva denunciato il marito per maltrattamenti un anno prima, poi aveva integrato la denuncia e ne aveva presentata un’altra successivamente. Non lamentava solo maltrattamenti: le accuse riguardavano anche stalking e atti persecutori.

GIUDIZIO IMMEDIATO PER UN LUOGOTENENTE

Proprio a causa di una denuncia sottovalutata, un carabiniere è finito a processo. Si tratta della denuncia presentata da Renata Trandafir nel novembre 2021, quando si recò dai carabinieri chiedendo che il patrigno venisse allontanato perché le maltrattava.

La denuncia, con codice rosso, fu però acquisita dalla Procura di Modena solo oltre un mese dopo. Il carabiniere è ora accusato di omissione di atti d’ufficio, per non aver raccolto la prima denuncia della madre, presentata quattro mesi prima di quella della figlia.

Fu lo stesso militare a protocollare, a novembre, la seconda denuncia di Renata: secondo quanto riportato da Repubblica, dovrà rispondere anche di non aver proceduto, nei termini stabiliti, alle indagini disposte dalla Procura dopo la querela della vittima.

Su richiesta della difesa, il luogotenente andrà a processo a gennaio con giudizio immediato, per dimostrare la propria estraneità alle accuse. La vittima stessa, in un manoscritto, aveva raccontato l’accaduto; tuttavia, l’avvocato Cosimo Zaccaria ha fatto sapere che «quanto riferito non attiene alla condotta del nostro assistito» e ha annunciato l’intenzione di tutelarlo nelle sedi opportune.