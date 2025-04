A Storie Italiane il giallo del piccolo Gabriele, bimbo che venne aggredito da un altro bambino, preso a morsi e pugni in un asilo quando aveva 14 mesi, lasciato da solo per diversi minuti senza che nessuno intervenisse. Laura, la mamma del bimbo, era in collegamento stamane con il talk di Rai Uno, chiedendo giustizia e verità. Rispetto ai precedenti aggiornamenti sembrerebbe che l’indagini si stia mettendo sui giusti binari: “Il 21 maggio potremmo esporre i fatti e quindi il gip potrebbe decidere se aprire un nuovo caso, quello di abbandono di minore, per cui battiamo visto che sono stati lasciati soli per 43 minuti, oppure chiudere tutto. C’è un piccolo spiraglio per poter ridare giustizia a nostro figlio Gabriele”.

I bimbi vennero lasciati soli per quasi trequarti d’ora: “Io ho tentato di contare questi morsi, ma fu impossibile, io ho contato circa 60 morsi, li aveva sulla testa, sul braccio, il viso il mento, poi è anche caduto dal passeggino, e gli ha provocato un trauma cranico”.

GABRIELE AGGREDITO ALL’ASILO NIDO: COSA E’ SUCCESSO

A chiamare le maestre è stato il fratellino del piccolo Gabriele: “E’ stato l’eroe – aggiunge la mamma – è sceso dal passeggino, è riuscito ad aprire la porta e dopo circa un minuto sono arrivate le maestre . Io mi chiedo dove fossero le maestre, che cosa stavano facendo? O le maestre non c’erano e non hanno sentito le urla del bimbo che piangeva oppure le maestre erano lì e hanno ignorato il pianto, inutile girare attorno al discorso”.

Per Eleonora Daniela è evidente che “non fossero lì le maestre, 40 minuti non esiste propri, non si può raccontare questa cosa”. Per legge le maestre non possono lasciare incustoditi i bimbi neanche durante il sonno: “Può succedere una catastrofe in pochi secondi – aggiunge la mamma di Gabriele – mio figlio ha pianto tutto il tempo e anche il fratello ha pianto, quindi non capisco come non abbiamo sentito le urla di mio figlio, è una cosa che non si può accettare”.

GABRIELE AGGREDITO ALL’ASILO NIDO: COSA RISCHIANO LE MAESTRE

Per l’avvocato Gassani: “Non capisco perchè non sono state contestate le lesioni gravi con 60 morsi. Se il Gip dovesse rispondere nuove indagini rischiano anche due o tre anni di reclusione, non andranno mai in galera ma comunque è una condanna che andrà a inficiare sulla fedina penale”.

La mamma di Gabriele aggiunge: “Forse per la prima volta non sto parlando contro il vento, qualcuno mi sta ascoltando grazie a voi che mi avete dato la possibilità di esprimermi. Tante persone mi hanno detto di smetterla perchè si sono stancate di sentirmi, mi mandano messaggi dicendomi che sono stanchi, lasciano il tempo che trovano”. Dichiarazioni che ovviamente fanno pensare e capire quanto le altre persone a volte non riescono ad essere empatiche verso una vicenda decisamente drammatica.