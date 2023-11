Gabriele Albertini: “Criminalità a Milano? Il pericolo è reale”/ “Gioventù senza valori e migranti annoiati”

Gabriele Albertini ha commentato in una intervista a Libero Quotidiano i numerosi fenomeni di criminalità registrati a Milano, città di cui è stato sindaco dal 1997 al 2006. “I reati predatori, negli ultimi 4 anni, sono aumentati del 50% ed è proprio questo che influenza la percezione di sicurezza, perché tocca tutti e colpisce indistintamente. Chiunque può essere vittima di borseggi, furti, aggressioni, e sentirsi sotto minaccia. Diversamente dall’omicidio tra bande, che resta confinato nel gruppo criminale”.

Area B Milano, per prendere l'auto serve il permesso del Comune/ Nuove restrizioni anti-smog

L’attuale primo cittadino Beppe Sala, tuttavia, ritiene che il fenomeno sia sovradimensionato dai media. “Invece bisogna stare attenti perché il percepito non è molto distante dalla realtà. Se è vero che i reati predatori sono il 50% in più allora è vero che il pericolo esiste”. Uno dei motivi, secondo l’ex sindaco, è l’immigrazione. “Secondo le statistiche più recenti 3 aggressioni su 4 sono commesse da immigrati, ma il politicamente corretto che affligge la sinistra impedisce di dirlo. Non ce l’ho con gli immigrati, è questione di realtà e buonsenso. Qui da noi hanno vitto e alloggio assicurato e sono liberi di andare in giro tutto il giorno. Si annoiano e non sanno cosa fare, così finiscono ammaliati dalla criminalità”.

"A Milano sempre più disagi psichici, tanti giovanissimi violenti"/ Renato Saccone: "Droga è un'emergenza"

Gabriele Albertini: “Criminalità a Milano? Il pericolo è reale”. Il parere dell’ex sindaco

I migranti, tuttavia, non sono l’unica fonte di criminalità a Milano. Il pericolo arriva anche dai giovanissimi, stranieri e non. Le baby gang sono l’apice del fenomeno. “In effetti c’è una gioventù che non ha più valori ed è priva di interessi e di senso della disciplina. Noi nel ’68 avevamo ‘l’imagination au pouvoir’. Adesso c’è ‘la sensazione al potere’. Gang violentissime composte anche da virgulti della borghesia piccola e media che si divertono a commettere abusi di gruppo spesso su giovanissimi coetanei”, ha sottolineato Gabriele Albertini.

IL RISTONAUTA/ I classici di Morelli e il capolavoro di Carnaroli e Pannerone

Il problema, secondo l’ex sindaco, nasce in questo caso dai genitori. “C’è qualcosa di tragico in una famiglia che non solidarizza con il maestro e ricorre al tar o piglia a schiaffi il prof se il figlio prende un brutto voto. Significa essere solidali “verso una società senza padre”, Alexander Mitscherlich fu profetico nel ‘63”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA