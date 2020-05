Gabriele Andriulli, l’incidente che l’ha paralizzato/ “Sono rinato in quel momento”

Pubblicità

Gabriele Andriulli è stato vittima di un incidente che l’ha paralizzato nel 2011, questo però non l’ha abbattuto e ne scopriremo tutte le virtù nella replica di stasera di Tu si que vales in onda su Canale 5. L’uomo ha perso l’uso degli arti inferiori, ma in quell’incidente sente di aver trovato la sua strada quella del bodybuilding. Gabriele stava tornando a casa da una riunione di lavoro il 20 dicembre del 2011, quando per un colpo di sonno ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Si è risvegliato in ospedale dopo il giorno di Natale e lì è arrivata la terribile sentenza. Da lì è stato tirato fuori il coraggio e la determinazione che l’hanno portato a diventare l’unico culturista italiano in carrozzina, cosa che abbiamo scoperto proprio grazie al programma di Canale 5.

Pubblicità

Gabriele Andriulli, l’incidente che l’ha paralizzato: un destino comune

Gabriele Andriulli racconta la storia dell‘incidente che l’ha paralizzato che è molto simile a quella di tanti altri atleti. Tra questi non si può che citare Alex Zanardi e Vittorio Podestà, campioni dell’handbike e anche loro sconvolti da un episodio spiacevole. Sulla sua monoposto Zanardi si era visto tagliare le gambe di netto, ma non si è arreso e ha saputo reinventarsi più forte di prima. Ancor più simile ad Andriulli è quanto accaduto a Podestà, anche lui rimasto paralizzato per un incidente in automobile. Come Zanardi anche Vittorio è riuscito a diventare un grande professionista dell’handbike. Persone speciali che di fronte al momento più difficile della loro vita sono riusciti a reinventarsi e a fare anche meglio di quanto facevano prima dell’incidente.

Video, il racconto dell’incidente





© RIPRODUZIONE RISERVATA