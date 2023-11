Gabriele Ceracchini, leader dei terrapiattisti/ “Circumnavigazione del globo non è una prova della sfericità”

Gabriele Ceracchini, il leader dei terrapiattisti, è stato ospite a Zona Bianca dopo avere fondato una nuova religione. Le sue idee sulla struttura del pianeta sono ben chiare. Esso non sarebbe né sferico né rotante, bensì piano e fermo. Sopra di esso ruoterebbero, inoltre, il Sole e la Luna, due stelle luminarie. “Le immagini mostrate in studio non rappresentano la teoria della terra piana. Nessuno dei suoi sostenitori percepisce la Terra piatta in mezzo ad uno spazio. Lo spazio è un concetto eliocentrico. In questo caso si sta facendo una mescolanza per screditare ciò che sostiene qualcuno”, ha precisato innanzitutto al termine del servizio realizzato dalla trasmissione.

“Noi non pensiamo che l’acqua cada dai bordi del pianeta, bensì che ci sia un anello di ghiaccio tutto intorno. È l’Antartide, che noi non vediamo come una calotta di ghiaccio sotto alla sfera ma come un enorme anello di ghiaccio che trattiene tutte le terre emerse. Poi, ci sono le altre terre e altri soli che girano. Sole e Luna sono più piccoli e vicini e ruotano sopra di noi internamente a questa cupola. Non sappiamo cosa ci sia invece sotto. È molto vasto. Non conosciamo la fine”, questa piuttosto la sua teoria.

Gabriele Ceracchini, leader dei terrapiattisti: “Nessuna prova della sfericità”

Gabriele Ceracchini, leader dei terrapiattisti, non è tuttavia l’unico ad avere queste idee. “Io studio e faccio esperimenti su questo argomento da 7 anni. Nel mondo ci sono milioni di persone, anche in Italia, che hanno dei seri dubbi sulla teoria eliocentrica. Il 5,8%. Presupporre che tutti i terrapiattisti siano ignoranti è da ingenui. L’ignoranza non rivoluziona i paradigma dominante. Gli ignoranti si conformano ad una verità calata dall’alto, non hanno alternative”.

E ha ribadito: “Non esistono delle vere prove della sfericità della Terra e della rotazione di quest’ultima. Io ho smontato una per una tutte le presunte prove a sostegno di questa tesi. La circumnavigazione del globo non dimostra nulla. Il giro della Terra si può fare anche in una superficie piana, mettendo la bussola a Nord e andando verso Est si fa un giro perfetto. È quello che ha fatto Magellano. È un mondo dominato dalle menzogne, dalle psicopandemie al cambiamento climatico. È colpa del cosiddetto ordine mondiale, dal 1400 le società segrete portano avanti la truffa eliocentrica e tante altre”. Le sue teorie, tuttavia, hanno destato parecchia indignazione in studio e nel pubblico.

