Gabriele, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne: subito colpito da una dama

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è stato presentato un nuovo cavaliere di Uomini e Donne: Gabriele. Sull’uomo si hanno al momento poche informazioni se non quelle che ha fornito lo stesso durante la sua presentazione in studio. L’uomo si è subito dichiarato attratto di una dama in particolare ma di essere pronto a conoscere anche altre persone del parterre del Trono Over.

Giuseppe di Uomini e Donne, cavaliere Trono Over/ Gianni Sperti attacca: "Non dire a una donna 'stai zitta'"

Oggi ad Uomini e Donne c’è stata la sfilata delle dame del Trono Over, hanno sfilato tra le altre anche Agnese, Morena, Claudia e tante altre ed alla fine a trionfare è stata Sabrina Zago. Anche Gabriele, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne si è espresso votando le varie esibizioni e dicendo qual è la sua preferita. Inizia così il percorso dell’uomo nello storico dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.