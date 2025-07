Conosciuto come attore, cabarettista e comico, Gabriele Cirilli ha cominciato la sua carriera da giovanissimo, studiando con Gigi Proietti nel suo Laboratorio di esercitazioni sceniche. Nato a Sulmona, da giovanissimo decise infatti di trasferirsi a Roma per studiare teatro, cominciando a lavorare in quel mondo da quando era appena un ragazzo. Nel 1986, a 19 anni, comparve come concorrente a “Il gioco delle coppie”, programma di Marco Predolin, arrivando poi a ricoprire un ruolo di grande successo a “Zelig”. Negli anni a seguire per Gabriele Cirilli è arrivato anche il cinema con diversi film all’attivo, ma anche la tv: è stato, ad esempio, tra i protagonisti di “Un medico in famiglia”, dove è entrato nel 2009, interpretando il fidanzato della domestica Melina.

Gabriele Cirilli, chi è? Le lacrime ricordando mamma Augusta: "Mi ha fatto da padre"/ "Avevamo tanti debiti"

Sempre in tv, Gabriele Cirilli ha preso parte a quattro edizioni di “Tale e quale show” dal 2012 al 2017 per poi tornare anche nel 2020. Tra i suoi grandi ritorni anche quello a “Zelig” nel 2021, dopo quattordici anni dall’ultima volta. Una carriera completa, dunque, quella di Cirilli, che lo ha visto recitare in tv e al cinema, fare il comico e ancora intrattenere a teatro. Ma chi è nella vita Gabriele Cirilli?

Maria De Luca, chi è moglie di Gabriele Cirilli? Il racconto sulla depressione/ "Lei mi ha salvato la vita"

Moglie di Gabriele Cirilli, chi è Maria: insieme felici fin da giovani

Gabriele Cirilli, nonostante il successo, è felice da tutta la vita al fianco della stessa donna. Lei si chiama Maria De Luca e i due si sono conosciuti quando erano adolescenti, tra i banchi di scuola. Fu un colpo di fulmine e nonostante il passare del tempo, il loro amore è rimasto intatto. “Mi innamorai subito” ha rivelato Gabriele, che ha sposato Maria nel 1993. I due hanno avuto un figlio solamente nel 2001, Mattia. I due sono ancora oggi molto legati dopo una vita insieme: “Lei è tutto, mi dà gioia, quella vera” ha confessato il comico e attore di Sulmona.