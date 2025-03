Gabriele Cirilli aveva emozionato tutti a Verissimo parlando della sua adorata mamma Augusta, morta nel 2018. Come ha raccontato l’attore, la donna è stata una parte fondamentale della sua vita e di quella dei suoi fratelli, svolgendo anche il ruolo di padre. Durante la sua vita, la donna ha fatto molti lavori per mantenere la famiglia e permettere ai figli di realizzarsi. “Ha fatto anche la donna delle pulizie“, ha spiegato a Verissimo Gabriele Cirilli.

Maria De Luca, chi è moglie di Gabriele Cirilli? Il racconto sulla depressione/ "Lei mi ha salvato la vita"

La madre del comico, Augusta, ha insegnato ai suoi figli il valore della solidarietà e non solo, è sempre stata attenta affinchè fossero capaci di condividere e donare, due punti fermi della sua vita. “Per me è stata come una lacerazione, non si può descrivere“, aveva confessato Gabriele Cirilli che ad oggi ha solo un grandissimo rimpianto, quello di non essere riuscito a stare accanto alla donna a causa del lavoro: “Quando era in ospedale io dovevo lavorare, c’erano dei contratti“. Non solo, lei lo incoraggiava a fare il suo lavoro, supportandolo sempre nei suoi successi sul palcoscenico.

Gabriele Cirilli: “Quando cerco di fare il papà mio figlio ride”/ “41 anni con mia moglie Maria…”

Gabriele Cirilli commuove: “Mia mamma è ancora arrabbiata con me“

Gabriele Cirilli ha fatto un’amara confessione a Silvia Toffanin a Verissimo, dicendo che la sera prima di morire, la madre lo aveva implorato di venire da lui: “La sera prima della sua scomparsa il medico mi telefonò e disse di venire, ma io non ho fatto in tempo e non me lo perdonerò mai“. Commosso, Gabriele Cirilli ha raccontato che secondo lui, la madre è ancora arrabbiata per il “mancato appuntamento”. La mamma di Gabriele Cirilli è morta l’8 novembre 2018 presso l’ospedale di Sulmona e al momento del lutto, il comico aveva messo l’immagine del profilo di colore nero. Subito dopo, ha annullato l’evento che era in programma a Pescara.