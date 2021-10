Gabriele Cirilli e la depressione/ “Mia moglie mi ha salvato, mi manteneva e…”

C’è anche Gabriele Cirilli tra gli ospiti di Da Noi a Ruota libera. Nel programma condotto da Francesca Fialdini, il comico si racconta tra presente, passato e futuro. Un tema molto caldo, che Gabriele Cirilli aveva già affrontato in altre circostanze, è quello legato alla depressione. Prima di intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, il cinquantaquattrenne di Sulmona lavorava come scaricatore. A credere in lui la sua dolce metà, che soprattutto i primi tempi contribuiva economicamente per sostenerla.

In una recente ospitata a Domenica Live era stato lo stesso Gabriele a toccare la questione, partendo dal rapporto speciale con la moglie: “Lei fa la farmacista e all’inizio mi manteneva. Un giorno si è licenziata, ha detto al medico: Vado a Milano con il mio Gabri, non so se torno. Lo ha fatto davanti a me. Quando siamo tornati a casa le ho detto: Che hai fatto? E lei: stai tranquillo. Aveva ragione lei, guarda dove mi ha portato”.

Gabriele Cirilli e il periodo della depressione

Nel corso di quella stessa intervista, Gabriele Cirilli aveva dunque toccato un tasto doloroso, quello legato al periodo della depressione: “Ho avuto dei momenti di depressione, non mi vergogno a dirlo. Lei mi ha sempre spronato, non hai mai mollato. Ricordo ancora il provino che mi ha cambiato la vita, mi chiamò Alessandro D’Alatri per il provino con Nancy Brilli che faceva la dea bendata. Poi mia moglie è diventata la mia produttrice”.

All’epoca Cirilli accettava qualsiasi tipo di lavoro, fintanto che non è entrato con continuità nel mondo dello spettacolo. Ancora oggi è innamoratissimo del suo lavoro e della sua famiglia, due passioni che a quanto pare vanno di pari passo: “Ogni volta che non riesco a fare una cosa in questo lavoro, non mi dispiace per me ma per mia moglie, perché lei è quella che ci crede più dei due”.

