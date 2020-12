Gabriele Cirilli: “Flavio Insinna un vero amico”/ “Siamo la prima coppia di fatto…”

Sorpresa per Flavio Insinna durante la puntata di Oggi è un altro giorno del 23 dicembre. In collegamento da casa sua, Gabriele Cirilli racconta la grande amicizia che lo lega al conduttore dell’Eredità. Era il 1988 quando s’incontrarono durante i provini per la scuola di teatro di Gigi Proietti. Da quel giorno, i due sono diventati amici fraterni, e si sono supportati sempre, sia nei momenti facili che in quelli difficili. “Ho avuto la fortuna di conoscere Flavio. Primo perchè lo ritengo uno dei più grandi professionisti del mondo dello spettacolo e poi quando hai bisogno Flavio Insinna c’è”, ha raccontato Cirilli che racconta di aver ricevuto anche un regalo prezioso dalla mamma di Flavio Insinna ovvero l’auto. “Voglio bene a Gabriele perchè è una persona onesta, è una persona perbene”, aggiunge a sua volta Insinna.

GABRIELE CIRILLI: “SOGNO UNO SHOW CON FLAVIO INSINNA”

E’ un’amicizia vera quella che c’è tra Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. “Lo conobbi al provino e decisi che sarei diventato suo amico. Siamo stati la prima coppia di fatto. In tournèe dividevamo anche la stessa camera d’albergo. Immagina cosa significa dormire per sei mesi con Cirilli”, racconta Flavio. A Serena Bortone, poi, Cirilli confessa di avere un sogno: “Vorrei fare uno spettacolo teatrale con Flavio oppure un programma tv solo che bisogna capire come realizzarlo perchè io sono molto istintivo mentre Flavio studia 24 ore al giorno”, ammette Cirilli. Infine, Insinna spiega perchè la loro è un’amicizia vera: “Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Quando mio padre è morto lui c’era e quando lui ha attraversato momenti difficili io c’ero”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA