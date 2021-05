Gabriele Cirilli/ “Gigi Proietti? Tutto quello che so lo devo a lui, ma tutto”

Gabriele Cirilli ospite della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. L’attore e comico, oramai presenza fissa nei programmi del grande amico Carlo Conti, è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo. Una carriera di grandi successo quella di Cirilli che il suo umorismo ha saputo conquistare il cinema, il teatro e la tv. Intervistato da campaniliana.it ha rivelato: “quando si parla di umorismo si pensa subito ad una cosa che si dice o ad un’azione che si fa e che riesce ad innescare sul faccione delle persone con grande libertà centinaia di muscoli che illuminano gli occhi e fanno star bene la mente e il corpo. Ridere fa bene alla salute: fa bene alla pressione arteriosa, al battito cardiaco, alla circolazione e alla testa!”.

Gabriele Cirilli: "Flavio Insinna un vero amico"/ "Siamo la prima coppia di fatto..."

Un successo a 360° quello di Cirilli che chiamato a decidere quale forma d’arte è la sua preferita ha confessato: “tutte le forme di spettacolo sono per me gradite, in quanto tutte si rivolgono al pubblico con emozione: per il cinema si aspetta il montaggio del film per poi capire se il pubblico ha gradito il lavoro! Per la tv si aspetta l’audience, il teatro invece è la forma di spettacolo che preferisco: si capisce immediatamente se il pubblico gradisce perché lo scambio di emozioni avviene all’istante ed è infatti il respiro e l’applauso immediato quello che accalora l’animo dell’artista!”.

GABRIELE CIRILLI/ “Gigi Proietti il mio secondo papà, sua morte? Non ci credo ancora”

Gabriele Cirilli e il ricordo di Gigi Proietti: “Di lui stimavo anche il sudore”

Nella carriera di Gabriele Cirilli un ruolo fondamentale ha giocato Gigi Proietti, visto che ha studiato presso la sua scuola di teatro. Intervistato da Romatoday.it, il comico ha detto: “per me è stato un onore. Mi sento un privilegiato. Tutto quello che so lo devo a lui, ma tutto. Da come si entra in scena a quando si esce. E sono fiero di aver imparato dall’ultimo mattatore che era rimasto in Italia”. Non solo, Cirilli ha anche raccontato l’ultima chiamata con il grande maestro: “sapevo che non stava bene, non è stato un fulmine a ciel sereno la notizia della sua morte. La speranza però c’era sempre. Aveva avuto altre crisi, anche recentemente, e pensavo ‘je la fa pure stavolta’. Invece ci ha lasciati. Sono addolorato, ma allo stesso tempo in me c’è la gioia di aver conosciuto un grande”. Infine parlando sempre di Gigi Proietti ha confessato: “di lui stimavo anche il sudore. Gli chiedevo sempre consigli, anche su Tale e Quale. C’era grandissima confidenza. Ho avuto la fortuna di condividere anche dei rapporti familiari con lui. Conosco bene la sua compagna di vita Sagitta, le figlie Carlotta e Susanna. Per me è stata una seconda famiglia”.

LEGGI ANCHE:

MARIA DE LUCA MOGLIE GABRIELE CIRILLI/ “Incontro devastante, lei mi fece rinascere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA