Gabriele Cirilli “Gilles Rocca da nudo è un bel vedere”/ “Claudio Lauretta è un grande imitatore”

Gabriele Cirilli: “Claudio Lauretta è un grande imitatore”

Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show 2022 è tornato a far divertire il pubblico di Rai1 con le sue imperdibili imitazioni. Intervistato da Superguida Tv si è però sbottonato sui compagni d’avventura rivelando: “ognuno ha un proprio talento. Claudio Lauretta è un grande imitatore. Lo vedevo negli spettacoli quando imitava Cochi e Renato e rimanevo interdetto per la sua bravura. Gilles Rocca canta benissimo e con lui ho condiviso l’esperienza di Nudi per la vita. Gilles però da nudo è un bel vedere”. A parte il varietà di successo di Carlo Conti, il comico ed imitatore ha cercato di proporsi come gestore del teatro di Sulmona per un grande obiettivo: “affinché la cultura in questo Paese abbia sempre la meglio”.

Queste le sue parole: “quando ho appreso che il Comune di Sulmona aveva pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per lo svolgimento dell’attività teatrale a Sulmona, nelle strutture del Teatro Maria Caniglia e del Piccolo Teatro di Via Quatrario, ho sentito il forte desiderio di fare qualcosa d’importante e significativo per la mia Città e per il suo sviluppo economico e culturale, avvalendomi della mia esperienza e dei tanti legami creati nel mondo artistico in questi anni. Ho pertanto avanzato la mia richiesta di gestione delle strutture avvalendomi dell’Associazione Culturale La Factory, della quale curo l’attività, sottoponendo alla amministrazione un intenso programma artistico, culturale, formativo e di produzione, legato anche alla Scuola di Alta formazione che ho già positivamente attivato in altre realtà”.

Gabriele Cirilli e il successo a Tale e Quale Show

Gabriele Cirilli quest’anno è tornato ancora una volta in gara a Tale e Quale Show 2022 di Carlo Conti, ma in coppia con il coach Francesco Paolantoni. Tra i due c’è un bellissimo rapporto di stima ed amicizia come ha raccontato proprio il comico intervistato da Superguida Tv: “ci conosciamo da tanti anni ma ultimamente ci ha unito molto una trasmissione che abbiamo fatto per Raidue, Nudi per la vita. E’ stata una trasmissione fantastica e abbiamo respirato un bel clima anche dietro le quinte. In questa occasione, io e Francesco abbiamo trovato una bella intesa. Prima ancora di questa esperienza ci eravamo incontrati nel programma di Nek tanto che Carlo Conti vedendoci insieme ci ha voluto portare a Tale e quale show”.

Parlando proprio di Tale e Quale Show, Cirilli ha rivelato: “faremo una coppia che ha vinto il Festival di Sanremo ma non vi dico in quale anno però posso dire che sono due uomini. So solo che mi vengono i brividi a pensare a questa coppia”.











