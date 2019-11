Gabriele Cirilli/ Il suo “circo” e la lite a distanza con Fabio Caressa (Vieni da me)

Gabriele Cirilli ospite a “Vieni da me” nella puntata di oggi. È stato lo stesso comico ad anticipare la sua presenza nel programma di Caterina Balivo attraverso i suoi canali social. Si racconterà attraverso la “cassettiera”, le domande “scomode” o quelle con le emoticon? Impegnato in questi giorni con la sua attività teatrale, di recente è stato protagonista di una lite social. Senza troppi giri di parole ha criticato la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi in Brescia-Inter. «Ma perché pago Sky? Per sentire due interisti che fanno la telecronaca? Ma basta!». Il tweet è stato apprezzato da alcuni e criticato da molti altri. Infatti non sono mancate le polemiche, con Caressa che pur senza nominarlo in una diretta Sky ha lanciato una pesante frecciata. «Ora vedo pure che ci sono comici che non fanno ridere più da 20 anni che pur di avere un po’ di follower si mettono a scrivere di calcio e fanno i populisti per qualche like». Poi è arrivata la replica di Gabriele Cirilli: «Ho solo detto una mia opinione e vai con gli insulti. I social sono uno sfogo fantastico per i frustrati. Vi voglio bene».

GABRIELE CIRILLI A VIENI DA ME: DALLA LITE CON CARESSA AL “CIRCO”

La settimana scorsa invece Gabriele Cirilli ha fatto parlare di sé per il trionfo del suo “Cirque du Cirill”. L’esordio al Tetro Sociale di Busto Arsizio è stato un grande successo per il comico. Venerdì sera c’è stata la prima nazionale dello show che ha visto salire sul palco una quindicina di artisti. Quindi cantanti, comici e ballerini hanno coinvolto il pubblico e regalato due ore di puro divertimento. Lo stesso Gabriele Cirilli ha spiegato che il suo “Cirque du Cirill” nasce con l’obiettivo di diventare una “casa di accoglienza” per giovani talenti. Quindi è un luogo dove gli artisti possono sentirsi liberi di esprimersi e dare libero sfogo alle loro abilità e professionalità. E di questa se n’è vista molta tra emozioni e risate. La prossima data è in programma il 13 dicembre, ma sarà diversa dall’ultima. «E assolutamente da non perdere», ha precisato il comico, ospite oggi di “Vieni da me” su Raiuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA