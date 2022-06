Gabriele Cirilli/ “La fede mi ha salvato dalla depressione”

È consuetudine pensare che i personaggi famosi, che possono godere di molti agi, possano essere quasi del tutto esenti da problemi di ogni tipo. Questa idea ovviamente non corrisponde alla verità, ma anzi molti di loro hanno conosciuto la gavetta più dura prima di entrare nel cuore del pubblico e diventare popolari. È il caso di Gabriele Cirilli, che non ha avuto alcuna esitazione nell’ammettere di avere sofferto di depressione, un male subdolo che ti porta a pensare di non avere un domani e di non avere forze per andare avanti.

Ora fortunatamente tutto questo è solo un ricordo e non può che essere grato ai suoi affetti più cari, la moglie Maria e il figlio Mattia, che non lo hanno mai abbandonato. È infatti proprio grazie a loro che è riuscito a mettersi alle spalle in maniera definitiva quel periodo oscuro.

Gabriele Cirilli guarito dalla depressione: ecco come ha fatto

Poter contare su affetti così importanti è stato per lui la molla per rialzarsi da quella fase che sembrava essere senza via di uscita. La moglie Maria, infatti, non ha mai mancato di sostenerlo, anche a livello economico, quando lui faticava ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. Un ruolo simile è stato poi svolto anche da mamma Augusta, che lo ha sempre invitato a non mollare quando era arrivato anche a non avere un guadagno stabile.

Ma c’è anche un altro elemento a cui lui si è aggrappato in quel periodo e che continua a essere determinante per lui ancora oggi: la fede. Affidarsi a Dio è stato per lui determinante, nonostante molti abbiano timore nel raccontarlo. Questo non fa che renderlo ancora più vicino alle tante persone che lo amano per la sua ironia, da sempre un suo tratto distintivo.

