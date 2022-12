GABRIELE CIRILLI/ Depressione e la moglie Maria De Luca: “Forse non la merito…”

A “Oggi è un altro giorno”, su Rai Uno, Gabriele Cirilli ha ricordato il suo adorato papà Mario, che era stato rincuorato da Gigi Proietti sulla carriera del figlio: “Gigi gli disse di lasciarmi andare, perché avrei spiccato il volo. Lui aveva ereditato una fabbrica di marmo, ma voleva fare il calciatore e non era tagliato per il ruolo di manager”.

Fondamentale, nella sua vita, il legame d’amore con la moglie Maria: “Per me lei è tutto, non sto scherzando. Forse neanche la merito. Stare vicino a uno come me non è facile. In gioventù avevamo una macchina sola, che era quella che il padre, farmacista, le aveva dato. Io lavoravo come attore, lei in farmacia: ci incontravamo solo sul pianerottolo. A un certo punto, lei ha lasciato il mondo della farmacia per salvare il nostro rapporto. Suo padre Mimmo era veramente sconcertato, deluso e arrabbiato, ma quando vide i primi risultati del mio lavoro divenne un mio fan”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Gabriele Cirilli, infanzia difficile: la crisi economica, la morte del padre e il ruolo determinante della madre

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno di Serena Bortone , con la puntata datata 7 dicembre 2022 che vede ospite in studio Gabriele Cirilli. Gabriele Cirilli é un volto noto ormai veterano della tv, nato a Sulmona, il 12 giugno 1967. Dal punto di vista artistico muove i primi passi nel mondo dello showbiz vestendo i panni di comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano. L’ospite a Oggi é un altro giorno può, quindi, definirsi un artista a tutti tondo, che si contraddistingue in particolare per la sua travolgente, ironia unita ad un’inconfondibile autoironia. E oltre alla carriera artistica prosegue, di pari passo, la vita privata per Gabriele Cirilli, al fianco della consorte Maria De Luca.

La coppia ha avuto un figlio di nome Mattia ed é fondata sulla base di un amore solido e incondizionato, che ha per molti versi salvato Gabriele Cirilli da una fase di depressione acuta, dovuta ad una serie di problemi economici. Dopo il fallimento della ditta di marmi del padre, Gabriele, appena adolescente, si ritrova costretto ad andare a lavorare per contribuire a saldare i debiti del padre. E la situazione degenerò finché la famiglia Cirilli non si trovò senza casa. “Quando è morto papà, mia mamma ci ha fatto anche da papà. Lei ha fatto di tutto nella vita, anche la donna delle pulizie, per permetterci di realizzarci. Poi ha fatto tanta solidarietà, ci ha insegnato a donare e a condividere“, questo, in un’intervista a Verissimo, é lo sfogo testuale dell’attore.

Gabriele Cirilli e l’incontro galeotto con Maria

Cirilli debuttava prima nel programma Seven Show, nei panni del maestro di orchestra Mino di Vita, per poi raggiungere la grande popolarità grazie a Zelig e ad altri programmi come Tale e quale show e Nudi per la vita. Per sostentare la famiglia, Maria De Luca ad un certo punto maturava la scelta di dare una svolta alla sua vita passando dalla professione di farmacista a quella di produttrice teatrale. Un cambiamento radicale che sarebbe ispirato anche al lato artistico di Gabriele Cirilli. I due consorti si conoscevano per la prima volta ai tempi del liceo, tra i banchi di scuola. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco”, ha dichiarato Gabriele riguardo il loro primo incontro a Grand Hotel: “Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”.











