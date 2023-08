Gabriele Cirilli: “Mai detto che la stand-up comedy è volgare”/ “Esiste da secoli e chiunque…”

Gabriele Cirilli e l’opinione sulla stand up comedy

Gabriele Cirilli, dopo la pubblicazione di un’intervista nel corso della quale ha espresso la propria opinione sulla stand u comedy, ha deciso di fare chiarezza e spiegare il senso delle sue parole attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Instagram. “Mi è stato chiesto da una giornalista cosa pensassi della stand up comedy di oggi ed io mi sono sentito di rispondere che la stand up comedy esiste da secoli“, spiega il comico nel video condiviso sui social.

“Chiunque può fare una stand up comedy: si mette in piedi su un palco e dice quello che pensa e negli anni, questo modo diverso, è diventato comico tanto che anch’io mi ritengo uno stand up comedian anche se diverso da quelli che ho criticato”, aggiunge. Gabriele Cirilli, così, entra nel dettaglio e spiega perché ha voluto fare chiarezza su quanto scritto dalla giornalista.

Gabriele Cirilli e la spiegazione dell’intervista

“Nel titolo di questo articolo, la giornalista, di sua iniziativa si è sentita di scrivere ‘Cirilli ha detto che la stand up comedy è volgare’. Non ho assolutamente detto questo. Ho assolutamente detto che è sempre esistita. Sono cambiati i tempi e quindi sono cambiati gli argomenti: è cambiato il modo di approcciarsi alla stand up comedy’, ma che non condivido la volgarità di alcuni, non tutti perché non tutti sono volgari, nel fare la stand up comedy che ti permette di parlare di qualsiasi cosa. L’importante è non essere volgari”, ha chiarezza Gabriele Cirilli.

Poi aggiunge: “E’ molto diverso quello che sto spiegando in questo video da quello che la giornalista ha scritto. Purtroppo, per catturare l’attenzione e credo che la giornalista ci sia riuscita, scrivono titoli accattivanti, scrivono quello che vogliono non rispecchiando, poi, veramente, quello che l’intervistato ha detto”, conclude.













