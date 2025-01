L’ironia è il suo cavallo di battaglia, una comicità che dalle sue parole trasuda con naturalezza quasi come se non conoscesse altra forma d’espressione. Oggi, Gabriele Cirilli si è raccontato nel salotto de Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini aprendo uno scorcio nella sua vita familiare chiaramente con la consueta simpatia che accompagna la sua presenza.

Gabriele Cirilli è partito proprio dal sorriso sempre presente sul suo volto, al punto da non riuscire a concedersi momenti di serietà. “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso, quindi bisogna ridere, fa bene alla salute e alla psiche. Impossibile litigare con me? E’ vero, infatti quando cerco di fare il padre mio figlio ride; cerco di essere serio ma non ci riesco”. Perno da un’intera vita è Maria, moglie di Gabriele Cirilli e con il quale condivide la quotidianità da ben 41 anni.

Erano giovanissimi Gabriele Cirilli e sua moglie Maria quando si sono conosciuti, due ragazzini che da allora non si sono più lasciati. L’attore è un bacino inesauribile di aneddoti, di tanti simpatici siparietti che hanno condito la liaison e che hanno contribuito a rendere gioiosa la sua attualità sentimentale. Partendo dal racconto della sua prima automobile, particolarmente sconquassata, Gabrielle Cirilli ha infatti raccontato: “Mia moglie che già all’epoca faceva parte del mio cuore, l’appoggiai allo sportello dell’auto per baciarla, e lei mi disse che si vergognava… Ma per la macchina, non per il bacio!”.

Con la complicità di Francesca Fialdini, Gabriele Cirilli ha poi impreziosito il racconto con ulteriori battute e siparietti con protagonista anche sua moglie Maria. “Le litigate ci sono eh, soprattutto quando facciamo la spesa… Il telecomando a casa lo gestisce mia moglie, si guarda solo ciò che vuole lei. Una volta l’ho trovato sul divano, l’ho nascosto per usarlo; ma non funzionava perchè gli aveva tolto le pile!”.