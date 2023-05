Gabriele Cirilli: “Sto con mia moglie Maria da 39 anni”/ “Lasciò il lavoro per me”

Gabriele Cirilli, ospite de I Fatti Vostri, racconta di essere stato vicino ad una carriera da cantante: “Io sono di Sulmona e sin da quando avevo 7-8 anni c’è un teatro stupendo con le più grandi opere liriche. Nonna mi portava a vedere queste opere. Andammo a vedere Il Trovatore e quando tornammo a casa, mi misi davanti allo specchio della camera di mia nonna e cominciai a cantare. Loro pensavano che fosse entrato un ladro in casa, nonna non credeva che avessi già quella voce. Gigi Proietti, il mio maestro, mi disse ‘Ma perché non fai il cantante lirico?’. Ma era troppo costoso”.

Nonostante sia amato da tutti, la prima volta che ha fatto il provino con Carlo Conti, non è stato preso: “Mi disse di no per il mio bene. Come quando ti lascia una ragazza e lo dice che lo fa per te”. Col passare del tempo, però, tra i due è cominciata una collaborazione duratura e redditizia a Tale e Quale Show.

Nella vita di Gabriele Cirilli, c’è da 39 anni la moglie Maria: “Ci siamo fidanzati a 17 anni. Lei è farmacista e un giorno ha rinunciato al suo lavoro per me. Adesso fa la produttrice, sta nel mondo dello spettacolo dietro le quinte”. Il lavoro, infatti, continua ad andare alla grande. Adesso l’attore ha aperto una scuola di recitazione: “È un modo per portare avanti il progetto di Gigi Proietti. Creare un artista a 360°. Ho trenta allievi, sono felicissimo. Siamo al secondo anno, li voglio portare nel mondo dello spettacolo e Gigi mi darà una mano”.

