GABRIELE CIRILLI/ Video, da concorrente a giudice d’eccezione (Tale e Quale Show)

Gabriele Cirilli sarà il giudice d’eccezione per la quinta puntata di “Tale e Quale Show“, che andrà in onda su Rai Uno venerdì 11 ottobre (a partire dalle 21:25). Dopo Enrico Brignano, Max Giusti e Serena Rossi toccherà al 52enne comico, cabarettista e attore di Sulmona valutare le esibizioni dei VIP che imiteranno i personaggi celebri del mondo musicale. Ex concorrente e personaggio storico per il programma condotto da Carlo Conti, Cirilli affiancherà il pattern di giudici, presenti tutte le sere, composto da Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Gabriele Cirilli a teatro con “Il Cirque du Cirill”

Dal prossimo 15 novembre Gabriele Cirilli tornerà a teatro con il suo nuovo Show “Il Cirque du Cirill”. Il tour partirà in anteprima nazionale al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio e si alternerà in 5 date, da metà novembre a metà marzo. Il titolo si rifà spiritosamente al noto “Le Cirque du Soleil”, ricalcandone la varietà di stili ed esaltandone le emozioni con un bel pizzico di comicità. Saranno più di 20 gli artisti in scena e ogni sera si alterneranno personaggi diversi, tra cantanti, ballerini, DJ, e comici.

Cirilli e il suo progetto sociale

“L’obiettivo è quello di portare in scena la quotidianità, ovviamente con un sorriso” spiega Cirilli, che ha riportato alla luce quest’idea, già nata dieci anni fa insieme a Maurizio Castiglioni, direttore artistico dell’Associazione Amici del Caffè Teatro. Gabriele Cirilli è fortemente convinto di riuscire a riportare tutta l’opera anche in tv, perché per lui “Se qualcosa funziona in live funziona anche in televisione”. Prossimamente l’abruzzese dalla comicità pungente sarà ospite in molte trasmissioni tv. La prima sarà proprio stasera al “Tale e Quale Show”, dove, ha già annunciato, non mancherà di parlare di questo progetto che gli sta proprio a cuore.

