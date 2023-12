Gabriele Citti, semifinalista Bake Off Italia 2023/ Sui social: “è favoloso, sarà il vincitore”

Gabriele Citti in finale a Bake Off Italia 2023?

Gabriele Citti è tra i concorrenti arrivati alla semifinale di Bake Off Italia 2023, il programma di cucina condotto con grandissimo successo da Benedetta Parodi su Real Time. Il 22 enne studente di Ingegneria biomedica all’Università di Pisa è tra i candidati alla vittoria finale e in tantissimi fanno il tifo per lui. Chissà che non possa essere proprio Gabriele a trionfare nella gara culinaria all’ultimo dolce tra aspiranti pasticceri per vincere il titolo di migliore pasticciere italiano. Durante la seconda puntata Gabriele si è dovuto confrontare con la prova creativa proposta dai giudici: la preparazione di 5 dolci tipici da street food delle capitali europee: waffles (Bruxelles), churros (Madrid), scone, krapfen tedeschi e pastel de nata (Lisbona). Il 22 enne di Pisa ha potuto scegliere il dolce da preparare grazie alla vittoria del grembiule blù.

E’ iniziata così una scelta a catena fino all’ultima assegnazione del dolce da street food. Nonostante la scelta iniziale, durante la semifinale Gabriele ha una crisi e sbaglia una torta, ma riesce a recuperare alla grande nelle altre prove conquistando così uno dei posti per la semifinale.

Chi è Gabriele Citti, concorrente di Bake Off Italia 2023

Ma chi è Gabriele Citti, concorrente e semifinalista di Bake Off Italia 2023? Gabriele ha soli 22 anni e studia Ingegneria biomedica presso l’Università di Pisa. Tra le sue più grandi passioni ci sono la matematica e la fotografia. Ha iniziato ad appassionarsi al mondo della cucina e della pasticceria grazie alle donne di casa. Durante il periodo della pandemia da Covid-19 si è appassionato tantissimo al mondo dei dolci a tal punto da voler rivoluzionare la sua vita. Per questo motivo ha deciso di partecipare a Bake Off Italia per capire se il mondo dei dolci possa rappresentare il suo futuro, aiutandolo a diventare un pastry influencer.

Sui social il giovane 22enne è molto amato e seguito e c’è chi è pronto a scommettere sulla sua vittoria finale. “Gabriele e Tommaso sono favolosi..#BakeOffItalia” – scrive un utente, mentre un altro non ha dubbi “sarà il vincitore!”











