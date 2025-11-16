Laura Pernici è la storica moglie del conduttore Gabriele Corsi, ospite nell'episodio di Verissimo del 16 Novembre. I due sono profondamente legati.

Il noto conduttore Gabriele Corsi sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma in onda domenica 16 Novembre 2025. L’uomo parlerà della sua carriera ma non potrà mancare uno spazio legato al suo matrimonio con Laura Pernici, persona fondamentale per tutta la sua vita. Ma andiamo a vedere meglio chi è.

Laura Pernici è una giornalista importante per tutto il panorama italiano, ha fatto parte di importanti redazioni ed è diventata caporedattrice del quotidiano La Repubblica. Inizia proprio con questo quotidiano nel 1990 ma la sua carriera prende la prima importante svolta nel 1997 quando prende parte alla fondazione di Radio Capital. Prende parte al lancio di Repubblica Radio e Rep Tv nel 2005, ed è stata molto abile nel capire l’evoluzione del digitale.

Se a lavoro è molto abile di lei non si sa molto riguardo la sua vita privata, se non mediante interviste del marito Gabriele Corsi. Laura si è laureata in Lingue e Letturatura Straniere alla Sapienza di Roma e si è occupata negli anni di giornalismo per relazioni internazionali. Sempre descritta come una donna indipendente e volta a dimostrare tutto il suo valore.

Laura Pernici ed il primo incontro con Gabriele Corsi

Laura Pernici e Gabriele Corsi sembrano essere la coppia che conferma il detto ‘gli opposti si attraggono” e Gabriele ha raccontato della prima volta che si sono incontrati. Ai microfoni di Confidenze l’uomo ha svelato: “La conobbi che facevo uno spettacolo con il Trio Medusa ed indossavo un abito attillato, la corteggiai ma pensavo di non essere il suo tipo e invece poi non ci siamo più staccati”.

Laura Pernici e Gabriele Corsi sono molto affiatati e l’uomo ha poi proseguito raccontando: “Devo la mia carriera alla solidità familiare, stiamo insieme da 23 anni e siamo sposati da 22, abbiamo personalità forti e a volte litighiamo ma la sera l’unica cosa che desidero è tornare a casa da Laura”.

E spesso Gabriele porta Laura anche a lavoro insieme, come capitato nell’ultimo Sanremo e l’artista ha spiegato: “Senza mia moglie io precipito, la notte ho 1000 pensieri e mi aggrappo a lei”. La coppia ha anche due figli, Margherita di 21 anni e Leonardo invece che ha 18 anni.