Gabriele Corsi è tra i volti più amati della tv italiana, ma negli anni ha dovuto fare molta gavetta e ha collezionato diverse esperienze televisive.

Originario di Cinecittà (Roma), Corsi è figlio di un’insegnante di matematica e di un ingegnere, ma discende anche da una famiglia nobile da parte di nonna. Nel 1990 si è diplomato presso il Liceo Scientifico Cavour di Roma e, nello stesso anno, ha vinto il concorso all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico da cui è stato espulso. Da quel momento ha iniziato una lunga gavetta a teatro e, negli stessi anni, ha fondato un’emittente radiofonica pirata chiamata Radio Medusa. Il volto Rai ha mosso i primi passi nel mondo televisivo quando ha interpretato il carabiniere Michele Falcetti nelle prime tre stagioni della serie tv Il Maresciallo Rocca, opportunità ricevuta dopo lo spettacolo Il Giallo è servito, da lui scritto e diretto.

Si è diplomato al Susan Strasberg’s Actor Studio e, nel 1996, si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, iniziando in contemporanea la sua esperienza in radio come membro del Trio Medusa. I tre hanno condotto dal 2002 su Radio Deejay Chiamare Roma Triuno Triuno e, dal 2012 al 2020, Gabriele Corsi ha tenuto un blog per Il Fatto Quotidiano.

I primi passi in tv e il successo

Dal 2016, il conduttore è stato alla guida di Take me out su Real Time e, nello anno, è arrivato su Rai 3 come comico in Cartabianca. Nel 2018 è invece diventato presentatore di Boss in incognito e Reazione a Catena, rispettivamente su Rai 2 e Rai 1. Tra le sue esperienze c’è stata anche la conduzione de Il Contadino cerca moglie, oltre che il commento all’Eurovision Song Contest insieme a Cristiano Malgioglio nel 2021. L’anno successivo è invece arrivato nell’access prime time di Nove alla guida di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, un programma musicale che ha ottenuto un grande successo. Nel 2023 ha vinto il Telegatto proprio per questo game show e, nello stesso anno, ha capitanato il reality Il Contadino cerca moglie in cui ha raccontato le storie di 5 contadini alla ricerca della loro dolce metà.

Il conduttore ha inoltre pubblicato, nel 2024, un romanzo intitolato Che bella giornata, speriamo che non piova. Nello stesso anno è stato il co-conduttore del Prima Festival insieme a Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, in occasione del Festival di Sanremo 2025.

Ecco perché ha rifiutato Domenica In

I vertici Rai hanno proposto a Corsi la co-conduzione di Domenica In insieme a Mara Venier ma, dopo diverse settimane, lo showman ha rifiutato questo incarico per un motivo che è stato spiegato dal suo management con una nota comunicativa. L’agenzia MN e il suo presidente Umberto Chiaramonte hanno scritto: “La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico; dopo un mese quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione“. E infine si legge: “La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie”.

La vita privata

Gabriele Corsi è sposato dal 2002 con la giornalista di Repubblica Laura Pertici, da cui ha avuto i due figli Margherita e Leonardo. Sui social compaiono spesso fotografie che lo ritraggono in compagnia della sua famiglia e del loro gatto Daisy.