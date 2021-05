Gabriele Corsi/ “Eurovision 2021? Per i Maneskin sarà tosta ecco perchè”

Saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio ad accompagnare l’esordio dei Måneskin sul palcoscenico internazionale dell’Eurovision Song Contest 2021, il concorso canoro che si sta tenendo a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 18 maggio scorso e la cui finale è in programma per la serata di oggi. Gabriele Corsi ha una personalità artistica molto versatile: non è la prima volta che lo vediamo condurre un programma in Rai (nel 2018 fu la volta del game show Reazione a catena, e poi ancora, sempre nello stesso anno, del docu-reality Boss in incognito), ma quella di stasera è di sicuro l’esperienza più importante, almeno tra quelle che lo hanno visto protagonista sul piccolo schermo. Precedentemente, infatti, Corsi ha lavorato a lungo in radio come componente del gruppo comico Trio Medusa, per anni voce della trasmissione mattutina Chiamate Roma Triuno Triuno in onda quotidianamente su Radio Deejay.

Gabriele Corsi: “Per i Maneskin sarà tosta”

In un’intervista rilasciata qualche giorno fa a Tv Sorrisi e Canzoni, Gabriele Corsi ha dichiarato di percepire un grande senso di responsabilità rispetto a quello che sta per fare: “Ho accettato subito”, dice, “l’Eurovision è il programma televisivo non sportivo più visto al mondo, è una responsabilità”. A proposito invece dei Måneskin, il gruppo rock che rappresenterà l’Italia per questa edizione, Corsi ammette: “Quest’anno è tosta, ci sono gruppi e cantanti fortissimi, dal Portogallo al Belgio, ma i Måneskin faranno un figurone”.

La carriera di Gabriele Corsi

Gabriele Corsi è appena reduce dalla conduzione de Il contadino cerca moglie, il secondo programma che lo vede protagonista su Discovery dopo Deal With It – Stai al gioco, il game show condotto dal 2019 in poi sempre sul Nove. In realtà, la carriera di Corsi è iniziata molto più lontano nel tempo, vale a dire negli anni Novanta, quando – giovanissimo – vinse un concorso presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Espulso a causa di un contrasto con uno dei docenti, iniziò a fare gavetta come attore collaborando con diverse associazioni teatrali. Il suo primo lavoro importante è la fiction Il maresciallo Rocca, in cui interpreta il carabiniere Michele Falcetti. Contestualmente, Corsi si diploma al Susan Strasberg’s Actor Studio e si laurea in Scienze Politiche a La Sapienza di Roma. Poco dopo prende il via la sua esperienza radiofonica al fianco di Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, gli altri due componenti del Trio Medusa, gruppo comico consacrato dalle Iene tuttora in attività. Nel corso degli anni, Corsi ha lavorato sia per Discovery che per la Rai, portando avanti con successo due carriere tra radio e televisione.

