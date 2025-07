Gabriele Corsi fuori dalla conduzione di Domenica In con Mara Venier? Le ultime indiscrezioni mettono a rischio la sua presenza

Solo pochi giorni fa, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026, è arrivata la conferma di una nuova edizione di Domenica In guidata dalla sua storica padrona di casa Mara Venier. Tuttavia, è stata annunciata la presenza di un co-conduttore al suo fianco, una novità incarnata da Gabriele Corsi. Volto di Nove, Corsi ha negli ultimi anni lavorato in Rai come voce dell’Eurovision, ma si preparerebbe adesso a prendere le redini, insieme a Mara, di uno dei programmi di punta della rete.

Andrea Iannone, compagno di Elodie/ Le voci di una crisi spazzate via dal romantico bacio

Usiamo il condizionale però, perché le ultime indiscrezioni mettono a rischio la sua presenza. Il giornalista Giuseppe Candela fa infatti sapere che non è così certa la co-conduzione di Corsi: “Ci siamo chiesti quante puntate avrebbero fatto di ‘Domenica In’ come ‘valletti’ Gabriele Corsi e Nek (saltato già prima dei palinsesti). Ora, stando alle ultime voci, a Mazzini molti si chiedono se Corsi arriverà alla prima puntata di #DomenicaIn. Qualcuno scommette di no…”, ha postato il giornalista su X (ex Twitter).

Anticipazioni La Promessa, 19-20 luglio 2025/ Martina affronta Lorenzo, lui le rivela la verità su Ayala

Gabriele Corsi fuori da Domenica In ancor prima di iniziare? Cosa sta accadendo

Un’indiscrezione di fronte alla quale non è mancata la replica di un altro giornalista, Davide Maggio, secondo il quale “Se accadrà, sarà per volontà sua…”, ovvero se Gabriele Corsi non sarà alla conduzione di Domenica In, sarà solo per sua decisione e non per altro. “È stato sbagliato tutto fin dall’inizio… Su tutti i fronti…”, ha però replicato Candela, mettendo in discussione il modus operandi generale dell’intera situazione. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme dai canali ufficiali, né commenti ai diretti interessati.