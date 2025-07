Gabriele Corsi furioso con Mara Venier? Il gesto netto dopo la nota ufficiale della Rai

Negli ultimi giorni, non si fa che parlare del caso Gabriele Corsi e Domenica In. Ma, facciamo un passo indietro. La nuova edizione del celebre talk show di Rai 1, prevista per la stagione 2025/2026 e pensata per celebrare i 50 anni del programma, avrebbe dovuto segnare una svolta, diventando più “corale” e moderna. L’idea, infatti, era quella di affiancare a Mara Venier, storica padrona di casa, nuovi volti come Nek e Gabriele. Già nei giorni precedenti alla presentazione dei palinsesti, però, qualcosa sembrava non andare nel verso giusto. Nek, infatti, ha subito rinunciato per approdare come giudice a The Voice, prendendo il posto di Gigi D’Alessio.

Con lui fuori dai giochi, l’attenzione si era spostata su Corsi, presentato come la vera novità della stagione. Secondo quanto trapelato, però, la conduttrice non avrebbe gradito l’idea di condividere la scena con un altro conduttore, e questo avrebbe causato tensioni e incomprensioni dietro le quinte. I rumors sono stati poi alimentati dalla rinuncia del volto di Canale Nove, che ha preferito fare un passo indietro, come comunicato tramite una nota ufficiale della Rai, parlando di “impegni con altri progetti incompatibili con il programma“.

Gabriele Corsi furioso: il gesto del conduttore

Ad ogni modo, dopo l’annuncio ufficiale della Rai, è stato un gesto piuttosto netto di Gabriele Corsi ad attirare l’attenzione. Il conduttore, infatti, ha tolto immediatamente il follow alla Venier su Instagram, lasciando intuire che proprio Mara possa aver avuto qualcosa a che fare con la sua decisione di lasciare il programma. Da lì, sul web si è scatenato il caos. La Venier è stata travolta dalle critiche, accusata da molti di fare “capricci da diva“, mentre tantissimi utenti hanno preso le parti di Corsi, facendo il tifo per lui e lodando la sua scelta come coraggiosa, sia sul piano umano che professionale.