Gabriele Corsi e la malattia di suo padre a Verissimo: "Comunichiamo più adesso di prima"

A Verissimo torna Gabriele Corsi, il conduttore ha fatto tappa nel programma di Silvia Toffanin: “Mia moglie ogni tanto mi trova piangere anche davanti alla pubblicità, dico alla famiglia che voglio bene, dobbiamo dirlo. Chi l’ha detto che è sbagliato essere sensibili e fragili, siamo meravigliosamente imperfetti, ciascuno di noi lo è ed è bellissimo cadere e commuoversi. Io ho raccontato che io e mio padre ci siamo detti più cose in questo momento che possiamo comunicare e non parlare, i genitori di chi è nato negli anni ’70 non avevano la struttura affettiva, pochi abbracci e complimenti, adesso io me ne approfitto, me lo bacio e gli tengo la mano, erano altri tempi ma non mi è mancato niente.

Viviamo un momento difficilissimo con la malattia di papà, ma comunque belli. Il peggioramento è stato repentino negli ultimi anni, le malattie hanno questa capacità di essere asetticamente terribili. Penso ai tanti anziani che sono nelle RSA, la cosa che mi colpiva di più oltre alla malattia era la solitudine di queste persone, c’è una storia che mi ha colpito un sacco. Mi mancano tanto i consiglio di mio padre, sapere che cosa ne pensa di alcune cose, continuo a scrivergli”.

Verissimo, Gabriele Corsi: “Mia madre Gloria è un gigante”

Gabriele Corsi ha parlato a Verissimo anche del legame con la mamma: “Mia madre è un gigante che tiene sulle sue spalle il mondo con leggerezza, con una leggerezza quasi apocalittica. La leggerezza è il contrario della stupidità, spero di averla trasmessa.

E’ una donna e madre esigente ma è sempre stata super presente. Mia mamma ha detto che con Verissimo tocco il punto più alto della mia carriera. Mia nonno era analfabeta ma divideva i vestiti con la gente, regalava il suo cappotto a chi riteneva che avesse più bisogno. Con mia moglie stiamo insieme da 25 anni, non penso mai che sia passato tutto questo tempo, spendiamo del bel tempo insieme”

