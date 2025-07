Gabriele Corsi smentisce Mara Venier: la vera ragione per la quale ha rinunciato a Domenica In

Prosegue la “battaglia mediatica” tra Mara Venier e Gabriele Corsi. Come ormai noto, il conduttore ha recentemente rinunciato alla partecipazione a Domenica In, nonostante fosse stato annunciato come co-conduttore accanto a Mara per la prossima edizione dello storico programma di Rai 1. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata proprio la Venier a non voler condividere la scena con un altro collega, dando così origine a malumori dietro le quinte e spingendo Corsi a fare un passo indietro. A rafforzare sospetto, ci ha pensato Gabriele, che ha smesso di seguire la “Zia Mara” su Instagram.

Gabriele Corsi fuori da Domenica In: la lapidaria reazione contro Mara Venier/ Il web si schiera

Dopo un iniziale silenzio, la Venier ha condiviso sul suo profilo Instagram un articolo de La Stampa, secondo cui l’uscita di scena di Corsi sarebbe legata a motivi economici. Un post che non è passato inosservato, soprattutto perché è stato rimosso poco dopo. Ad ogni modo, la replica di Corsi non è tardata ad arrivare, smentendo categoricamente i rumors su presunti problemi relativi ad eventuali cachet della Rai.

Mara Venier lascia Domenica In? "Frattura importante con Rai"/ Perché la conduttrice è vicina all'addio

Gabriele Corsi smentisce la Venier: cosa sta succedendo

Dopo la storia condivisa da Mara su Instagram, Gabriele Corsi ha deciso di rompere il silenzio. A parlare, però, non è lui in prima persona, ma la società che ne cura il management, MNcomm, che tramite una story ha voluto fare chiarezza sulla vicenda e smentire le voci legate a presunti motivi economici. “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima della presentazione dei palinsesti, la Rai ci aveva proposto un progetto artistico ben definito. Dopo un mese, quel progetto è cambiato radicalmente“, si legge nel messaggio.

Mara Venier opinionista del Grande Fratello? Spunta l’ipotesi Mediaset/ "La vogliono con Simona Ventura"

In sostanza, MNcomm ha confermato che il motivo dell’addio di Corsi da Domenica In non sarebbe legato a questioni di soldi, ma piuttosto a una trasformazione del format inizialmente proposto. La società ha anche sottolineato che non c’è nulla di sbagliato se l’emittente ha scelto di rivedere i propri piani, ma allo stesso tempo ha precisato che è altrettanto legittimo che Corsi, a fronte di un cambiamento così netto, abbia deciso di tirarsi indietro.