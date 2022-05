Gabriele Corsi torna all’Eurovision/ “Ora ci manca la Notte degli Oscar”

“Squadra che vince non si cambia” diceva un vecchio detto ed è quello che ha deciso di fare anche la Rai, che ha voluto confermare in veste di commentatori dell’Eurovision Song Contest Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. I due hanno dimostrato di essere una coppia ben assortita un anno fa, in occasione della vittoria dei Maneskin, e sono pronti così a fare il bis, affiancando questa volta il trio dei conduttori composto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

La scelta della Tv di Stato non può che essere motivo di orgoglio per l’ex componente del Trio Medusa, che è ormai riuscito a creare un’ottima sintonia con il paroliere, che potrà far valere in questa occasione la sua lunga esperienza in ambito musicale. L’auspicio di tutti è che anche in questa occasione a prevalere possa essere il nostro Paese, rappresentato dalla coppia Blanco-Mahmood, in gara con “Brividi”.

Gabriele Corsi e il ritorno all’Eurovision: si riforma la coppia con Malgioglio

Sia per Gabriele sia per Cristiano Malgioglio non può che essere motivo di orgoglio essere confermati a un anno di distanza in veste di commentatori dell’Eurovision Song Contest. Del resto, i telespettatori che seguiranno l’evento su Raiuno avranno modo di seguire il loro commento, che sarà a tratti irreverente, ma che allo stesso tempo il più possibile equilibrato.

Corsi ha cercato di prepararsi al meglio come ama fare per ogni lavoro: “Ho ascoltato le canzoni una decina di volte ciascuna. Adesso i miei figli, Margherita e Leonardo, mi interrogano. Mi fanno ascoltare due note e chiedono: “Chi è questo?”. E io riconosco subito se è la Georgia o l’Azerbaigian” – ha detto ai microfoni di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. Ora i due non si vogliono porre limiti, ma anzi sarebbero pronti a tornare anche tra dodici mesi: “Siamo pronti per la Notte degli Oscar. Che con noi non finirebbe mai a schiaffoni (vedi il ceffone di Will Smith, ndr). Siamo due romantici: facciamo vincere l’ironia, l’allegria e l’amore in tutte le sue forme” – ha concluso.

