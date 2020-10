GABRIELE COSTANZO/ Chi è il figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Con Maria De Filippi ospite di Mara Venier a Domenica In è possibile che uno dei temi dell’intervista sia anche il rapporto della conduttrice di Canale 5 con il figlio Gabriele Costanzo. Oggi Gabriele ha 29 anni, ma quando è stato adatto dalla presentatrice e da Maurizio Costanzo aveva soltanto 10 anni. Come ha confessato la stessa Maria De Filippi in un’intervista concessa al settimanale “Oggi” qualche mese fa, è stato proprio il ragazzo a farle imparare il difficile mestiere di genitore: “Non sono più in apprensione per lui. In passato confesso di aver esagerato. Gli sono stata troppo addosso, gli ho rotto le scatole su tutto. Mi sono offesa, me la sono presa, certi suoi comportamenti mi sembravano profonde ingiustizie. Mi stupivo di certe sue reazioni. Noi siamo stati modelli impegnativi e io sentenziavo parecchio con lui. Non lo mettevo mai nelle condizioni di poter sbagliare. Poi un giorno lui mi ha chiesto espressamente di non dirgli ciò che sarebbe successo se avesse fatto questo o quello. Voleva essere libero, e ho capito che aveva ragione. Ho mollato. Mi ha insegnato a essere madre. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me“.

GABRIELE COSTANZO, FIGLIO ADOTTIVO MARIA DE FILIPPI E MAURIZIO COSTANZO

Da qualche tempo Gabriele Costanzo è legato sentimentalmente a Francesca Quattrini, 23enne “fashion stylist” che frequenta l’Istituto Europeo di Design e vive a Roma. Della nuora ha ammesso di essere particolarmente felice Maria De Filippi in persona. Interpellata sulla decisione del figlio di andare a vivere da solo, la conduttrice ha infatti ammesso: “È venuto tutto in maniera graduale, e vedendolo tanto sereno ho capito che va bene così. Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace“. Un’investitura importante da parte della De Filippi, che a “Gente” ha dichiarato pochi giorni fa di vedere di buon occhio anche la possibilità di diventare nonna: “Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia“. Chissà che ne pensa Gabriele Costanzo…



