Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi/ La conduttrice sarà presto nonna?

Gabriele Costanzo potrebbe avverare presto uno dei desideri più grandi della madre Maria De Filippi. Da tempo la conduttrice sogna infatti di diventare nonna e spera che il suo unico rampollo possa allargare la famiglia al più presto. Gabriele dopo tutto ha una relazione con Francesca Quattrini da diverso tempo e fra i due a quanto pare le cose procedono più che bene. E la futura nuora ha conquistato anche il cuore dei genitori del fidanzato. Da quando Gabriele ha lasciato il nido familiare, Maria ha sentito più volte il vuoto e la nostalgia di averlo al suo fianco, come ha rivelato di recente in un’intervista al settimanale Gente. Non nega però di pensare al futuro: “Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia”. Da qualche anno madre e figlia poi lavorano insieme alla Fascino e pranzano insieme tutti i giorni. “Quest’anno Gabriele è andato a convivere con la fidanzata, sono contenta”, ha aggiunto, “un po’ l’ho spinto anch’io a fare questo passo, volevo che si prendesse responsabilità da adulto. Però quella sera che è uscito di casa mi sono commossa. Il vuoto c’è, non lo nego. Per fortuna tre volte alla settimana viene a cena”.

Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi, la sua collezione

Gabriele Costanzo ha una mamma che molti ragazzi italiani vorrebbero avere al loro fianco. Parliamo di Maria De Filippi, una delle indiscusse regine del piccolo schermo. Mamma chioccia, a quanto la stessa conduttrice ammette, regalando ai fan un piccolo aneddoto di vita familiare grazie ad un’intervista al settimanale Gente. “Gabriele fa collezione di boccettine di profumo”, ha raccontato, “quando è andato via di casa ho lasciato la sua stanza com’era, senza toccare niente. Lui una sera se n’è accorto e mi ha chiesto ‘Perchè non hai buttato via le mie cose?’. Ma sei scemo, ho pensato! La stanza è lì, non credo tornerà a casa, ma è lì per lui, se la volesse mai”. Oggi, sabato 12 settembre 2020, Maria De Filippi ritornerà nella prima serata di Canale 5 con la nuova edizione di Tu sì que vales. Un altro programma di successo nato dalla sua Fascino, resa una macchina ancora più precisa anche da quando Gabriele ha iniziato a lavorare con la madre.



