Gabriele Di Bello, fidanzato Alice De Carlo?/ “Sogno il matrimonio e un ristorante…”

Gabriele Di Bello, chi è il fidanzato di Alice De Carlo

Attore, campione di nuoto e con i sogni tipici dei ragazzi della sua età. Questo è Gabriele Di Bello, fidanzato di Alice De Carlo, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, lunedì 28 marzo. Prima di accettare di trasformarsi in attore, Gabriele ha dedicato la propria vita al nuoto a cui ha deciso di dedicarsi perchè non sapendo nuotare rifiutava di andare al largo ogni volta che qualcuno della sua famiglia glielo proponeva. Il nuoto è diventata così una passione conquistando una medaglia di bronzo nei 50 metri stile libero e nei 50 delfino agli Special Olympics del 2019.

Dopo il nuoto, Gabriele è stato rapito dal fascino del set quando è stato scelto per interpretare Rick, il protagonista della miniserie Rai “Ognu è perfetto” che ha raccontato la voglia di amarsi di due ragazzi che cercando la propria strada e la propria indipendenza.

Gabriele Di Bello e il sogno del matrimonio

Nonostante la popolarità raggiunta, i sogni di Gabriele Di Bello sono lontani dal mondo dei riflettori. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del portale Dire.it, Gabriele ha svelato di avere un sogno culinario ovvero quello di “aprire un ristorante. Sarà un ristorante per tutti quelli che hanno allergie come me, che sono celiaco”.

Gabriele, però, ha un importante sogno sentimentale che spera di realizzare presto. “Aspetto di fare un matrimonio con la mia ragazza” ha svelato. Gabriele riuscirà a realizzare il suo sogno d’amore con la sua dolce metà? Noi glielo auguriamo.

