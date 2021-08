Gabriele e Andrea Lopez, figli Giorgio Lopez/ “Sei stato un lottatore, ti amiamo”

La scomparsa di Giorgio Lopez, tra i più importanti doppiatori italiani, fratello di Massimo Lopez, lascia un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto in quello della sua famiglia. Al dolore del fratello Massimo che gli ha dedicato un video toccante sui social con cui ha annunciato la sua morte, si unisce quello dei figli Gabriele e Andrea. I figli di Giorgio Lopez avevano deciso di seguire la strada del padre. Cresciuti in una famiglia di artisti, sia Gabriele che Andrea sono dei doppiatori. Gabriele, però, non solo un doppiatore, ma anche un polistrumentista, cantante e compositore, debutta da solista nel 2008 con il suo primo album Nuove direzioni. Come doppiatore presta la voce a numerosi attori del piccolo e grande schermo.

Gabriele e Andrea Lopez, l’addio a papà Giorgio Lopez

Tra i tanti messaggi di cordoglio di amici e colleghi che, sui social, stanno salutando Giorgio Lopez, spicca anche quello di uno dei figli del doppiatore. A salutare il padre con un messaggio social è stato il figlio Gabriele. «Caro Papà, sei stato un lottatore encomiabile, ora puoi correre libero e recitare in infiniti spettacoli. Ti abbiamo amato molto», ha scritto Gabriele Lopez su Facebook salutando il padre Giorgio che gli ha trasmesso la passione per il doppiaggio. Poche, ma toccanti parole quelle di Gabriele che sta ricevendo tantissimi messaggi di cordoglio da parte delle persone che lo seguono.

