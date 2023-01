Gabriele e Lauro a The Voice Senior 2023, chi sono/ “Ci siamo ammalati insieme, guariti grazie alla musica”

Gabriele e Lauro a The Voice Senior 2023, chi sono

Gabriele Iagoris e Lauro Attardi sono il primo duo in gara a The Voice Senior 2023. Il primo, 66 anni, racconta “Lavoro per la più grande compagnia di navigazione di navi da crociera del mondo. Per quella ho selezionato tantissimi artisti ma nessuno mi ha colpito come Lauro”, svela. I due infatti si sono conosciuti proprio sulle navi da crociera e lì è iniziata la loro grande amicizia.

“Siamo un duo musicale, suoniamo insieme da circa 50 anni. La nostra è un’amicizia completa, è qualcosa che si espande fino a partecipare alle vite delle rispettive famiglie. Andremo sempre avanti”, raccontano Gabriele e Lauro.

Gabriele e Lauro a The Voice Senior 2023: la ‘pazzia’ con Clementino

Arriva però anche un retroscena triste dal duo: “Un brutto male ha colpito entrambi, prima Gabriele e poi a sorpresa anche Lauro ma per entrambi è finita bene anche grazie alla musica”, svelano. Gabriele e Lauro hanno allora deciso di fare una ‘pazzia’: “Non solo venire qui a The Voice ma anche scegliere Clementino come coach!” È proprio il rapper dunque ad avere la fortuna di avere il duo in squadra.

