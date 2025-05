Gabriele e Tiziana tornano a Uomini e Donne

Grandi tironi a Uomini e Donne nel corso della puntata del 27 maggio 2025. Nel corso della stagione in dirittura d’arrivo si sono formate tante coppie di cui alcune stanno ancora insieme. In studio, nella puntata odierna, dopo Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea che hanno lasciato il programma tre mesi fa arrivano anche Gabriele e Tiziana. Il cavaliere aveva cominciato la sua avventura nel parterre del trono over uscendo con Sabrina Zago con cui, però, tutto era finito.

Gabriele aveva cominciato, poi, ad uscire con Tiziana con cui ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Il cavaliere e la dama stanno ancora insieme e non nascondono di essere molto felici e sicuri. “Sta andando bene, si litiga abbastanza ma sono quei momenti in cui si chiariscono tante cose”, confessa il cavaliere.

Gabriele e Tiziana dopo Uomini e Donne

Insieme da sei mesi, Gabriele e Tiziana raccontano il loro rapporto svelando di non essersi mai lasciati e di convivere sin dal primo giorno. “Io ho un allevamento e lo scorso 5 dicembre ho chiamato Gabriele dicendogli che erano nati i cuccioli. Lui mi ha detto siamo diventati mamma e papà e così li abbiamo chiamati Gianni e Tina”, racconta l’ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Tina Cipollari chiede così a Sabrina cosa ne pensa: “Sono felice per loro. Porto fortuna agli uomini perché sia lui che Guido che Giuseppe, dopo una settimana, si sono innamorati di un’altra donna”, fa notare la Zago che, contrariamente ai cavalieri non è stata molto fortunata.

