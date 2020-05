Gabriele Esposito, con chi è fidanzato?/ Paparazzato con Mahmood (Verissimo)

Pubblicità

Gabriele Esposito, con chi è fidanzato? L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si prepara a tornare in tv nella prima edizione di “Amici Speciali” e l’attenzione torna ad accendersi sulla sua vita privata. Alcuni mesi fa, infatti, il ballerino vincitore di Amici 15 è stato paparazzato per le strade di Milano in compagnia di Mahmood, il cantante di “Soldi”. Mahmood e Gabriele sono stati paparazzati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini intenti a passeggiare per le strade di Milano. Ma non finisce qui, visto che poco tempo dopo anche Elodie, grande amica di entrambi, ha postato sui suoi social una fotografia che li ritraeva a cena. A far scattare la scintilla tra i due sarebbe stata proprio la fidanzata di Marracash che è grandissima amica di Gabriele conosciuto durante la partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante gli scatti e le foto però sia il ballerino di Amici che il vincitore di Sanremo non hanno mai confermato la cosa, né tantomeno smentito. La notizia, manco a dirlo, ha fatto immediatamente il giro del web tra fan increduli, ma c’è anche chi ha gioito alla notizia.

Gabriele Esposito fidanzato?

Gabriele Esposito è fidanzato oppure no? In realtà non è chiaro se il ballerino di Amici 15 abbia un amore oppure no. Se da un lato ci sono state le foto paparazzate in compagnia di Mahmood, c’è chi è pronto a scommettere che il bel ballerino sia single. Sui social, infatti, Gabriele non pubblica tante foto del suo privato prediligendo scatti artistiche e di lavoro. In passato però diversi sono i flirt affibbiati al ballerino napoletano come quando sui social una ragazza ha pubblicato una foto in sua compagnia con tanto di messaggio: “il fatto è che io ci ho sempre creduto in te – ha scritto la fanciulla -. Sei la mia gioia, sono così fiera di te, fratellone mio. Meriti tutto questo. Ti amo, mi manchi da morire. Ora devi solo spaccare tutto facendo quello che ti ha sempre fatto stare bene, ballare. Forza bro’!”. Nessun amore, ma una semplice amicizia tra il ballerino e la ragazza.

