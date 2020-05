Gabriele Esposito, doccia hot ad Amici Speciali/ Sabrina Ferilli estasiata “Mi piace”

Pubblicità

Non poteva mancare un momento “bollente” nella prima puntata di Amici Speciali. A regalarlo al pubblico a casa è il ballerino Gabriele Esposito, nel corso della prima performance esibita sul palcoscenico del nuovo format. Il ballerino porta in scena un balletto molto movimentato che si conclude con una doccia: Gabriele si spoglia totalmente, rimanendo soltanto in slip. Una visione che sembra essere particolarmente gradita dal pubblico femminile presente in studio. “Io volevo sapere la Ferilli cosa pensasse di questo minatore!” stuzzica subito Maria De Filippi, “Intanto Gabriele vinse un anno che c’ero io in giuria, mi ricordo bene. – dichiara la Ferilli, che sottolinea – Mi piacque allora e ci piace ancora!”

Gabriele Esposito “riscalda” lo studio di Amici Speciali con la sua doccia

“Intanto perché si è messo l’accappatoio?” interviene allora Anna Pettinelli, “Vabbè ma aveva freddo”, spiega Maria De Filippi, ma i complimenti in studio per Gabriele Esposito continuano. Gerry Scotti sottolinea che anche le altre donne rappresentanti della giuria radiofonica hanno particolarmente apprezzato l’esibizione. Ma Federica Gentile stuzzica poi anche Alessandra Celentano: “Io devo dire che ho notato un suo sguardo che in tanti anni non avevo visto… ha avuto un guizzo”. La Celentano sorride ma non replica alla Gentile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA