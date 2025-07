Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati in gran segreto! Nozze blindate per l’ex Amici: i dettagli che hanno fatto impazzire i fan.

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati. Le nozze sono arrivate dopo cinque anni di fidanzamento, quando nel 2020 si erano conosciuti senza mai voler apparire sui giornali. L’ex ballerino di Amici e il figlio del direttore artistico Sergio Pappalettera hanno tenuto la cerimonia in gran segreto dopo una proposta commovente avvenuta a novembre 2024 su una spiaggia delle Maldive dove Andrea gli aveva chiesto di sposarlo scrivendo sulla sabbia “Mi sposi?”, un emozione grandissima per tutti i due.

“Questo giorno è stato così speciale per me. Incontro per la prima volta tutta la famiglia del mio ragazzo e mi sono sentito amato e questo è tutto quello che ho sempre voluto”, così, Andrea Pappalettera aveva raccontato la presentazione dei suoi genitori a Gabriele Esposito nel 2023, una giornata importantissima che aveva deciso di immortalare in un post sui social. Al momento tutti i dettagli sulle nozze sono ancora segretissimi, ma sicuramente i due si sono sposati in Italia. Dalle foto di parenti e amici si vede il mare e una villa enorme circondata da un grande parco.

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, al matrimonio cantano Jovanotti e la figlia Teresa

Al matrimonio di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera è arrivato anche Jovanotti, il quale ha cantato insieme a sua figlia Teresa. Non solo, durante il matrimonio sono spuntate le foto di alcuni invitati vip come Gilda Ambrosio, Domenico Iovine e Graziella Lopedota. Per chi non sapesse chi è Andrea Pappalettera si tratta del figlio di Sergio Pappalettera che ha ideato diversi show da direttore artistico come Expo a Milano 2015 con lo spettacolo dell’Albero della vita e il tanto chiacchierato Jova Beach Party.