Gabriele Esposito, fidanzato Mahmood?/ Elodie dietro la nascita della coppia…

Continuano ad emergere voci di corridoio che vorrebbero Gabriele Esposito più che vicino a Mahmood. Merito delle paparazzata del settimanale Chi di inizio mese, quando il ballerino e il cantante sono stati beccati insieme a Milano. Secondo alcuni fotografi, fra i due sarebbe scattato persino un bacio, mentre si trovavano a bordo dell’auto del vincitore di Sanremo 2019. La coppia è stata seguita fin sotto casa, quando Gabriele è entrato nella dimora di Mahmood. Tanto basta per qualcuno per parlare già di un nuovo amore per il giovane artista di Soldi, ormai single dopo aver chiuso la sua relazione con Lorenzo Tobia Marcucci, ma sarà vero? Secondo il settimanale, Esposito e Mahmood si sarebbero tra l’altro visti non solo una sera, ma più volte nel corso di poco tempo. Il cantante avrebbe persino atteso in stazione che il ballerino tornasse da Roma, dove poco tempo fa ha fatto uno stage di danza. In quel particolare giorno, il cantautore lo avrebbe atteso con la sua macchina rossa e lo avrebbe portato dritto a casa propria, dove i due sarebbero rimasti fino alla mattina successiva.

Gabriele Esposito, fidanzato Mahmood: sono una coppia?

Gabriele Esposito e Mahmood sono una coppia? Il dubbio rimane, anche se alcuni giornali di gossip sembrano ormai dare per scontato che la storia d’amore sia già in corso. Il primo è il ballerino che Ad Amici 2015 ha infranto non pochi cuori a tante italiane, soprattutto grazie a coreografie più che sexy. Il secondo di certo non ha bisogno di presentazioni, visto che l’anno scorso ha vinto Sanremo con la sua Soldi e che da poco ha pubblicato il nuovo singolo Eternantena. A quanto pare, dice il settimanale Spy, a fare da Cupido in questa presunta storia d’amore ci sarebbe tra l’altro un volto più che noto della fucina di Maria De Filippi, ovvero Elodie. La cantante infatti avrebbe deciso di organizzare una serata con gli amici più cari, poco prima di solcare il palco dell’Ariston con Andromeda, il brano che ha presentato nella kermesse e che è stato scritto proprio da Mahmood. Così Elodie avrebbe chiamato a raccolta anche Gabriele, conosciuto ai tempi della scuola musicale, provocando in modo indiretto il colpo di fulmine immediato fra il ballerino e il cantante. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Mahmood sarà invece ospite di Musica che unisce su Rai 1, che di certo non ci darà la possibilità di scoprire qualcosa di più su quanto sta accadendo nella sua vita privata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA