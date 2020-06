Gabriele Esposito/ “Mi sono veramente divertito” (Amici Speciali)

Pubblicità

Gabriele Esposito tra i protagonisti di Amici Speciali, il talent show condotto da Maria De Filippi giunto questa settimana al gran finale. Venerdì 5 giugno 2020, infatti, scopriremo chi sarà il concorrente vincitore di questo talent organizzato per raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile che da mesi sta combattendo nella lotta contro il Coronavirus. Tra tutti i dodici concorrenti il ballerino partenopeo ha conquistato davvero tutti con le sue performance super sexy; tra questi c’è anche Eleonora Abbagnato, la etoile della danza e giurata speciale di questa edizione. Intervistato ai microfoni di RTL 102.5 gli viene chiesto: “hai mandato in tilt Eleonora Abbagnato!”, ma il ballerino replica divertito: “ma no, dai..”. Un apprezzamento generale quello espresso nei confronti di Gabriele che ha conquistato la giuria, le due speaker Anna Pettinelli e Federica Gentile e buona parte del pubblico da casa. Una cosa è certa: la partecipazione ad Amici Speciali è stata molto divertente per il ballerino che a RTL 102.5 ha dichiarato: “per me è andata molto bene, almeno da parte mia io mi sono veramente divertito! Sono andato lì proprio con l’animo di divertirmi e fare le cose fatte bene!”.

Gabriele Esposito di Amici: “ho tanti ricordi”

A cinque anni di distanza dalla sua prima partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Gabriele Esposito si è rimesso in gioco nell’edizione “Amici Speciali”. Un ritorno in tv che ha accettato con grandissimo entusiasmo essendo molto legato al programma che diversi anni fa gli ha permesso di realizzare il suo sogno di diventare un ballerino. Parlando proprio della sua precedente esperienza ad Amici 15, dove ha trionfato nella categoria danza, il ballerino napoletano dalle pagine de Il Giornale ha ricordato: “ho tanti di quei ricordi di quella scuola! La cosa che più mi è rimasta più impressa è la sera prima di ricevere la maglia del serale, io ero in crisi, volevo andare via, perché non ballavo da 2 settimane e non potevo sopportare questa cosa, quindi il mio pensiero era: ‘domani vado dalla produzione e dico che vado via’ e invece poi sono stato il primo ad accedere al serale”. Parlando poi del rapporto con gli altri ragazzi ha precisato: “è difficile restare in contatto con tutti alla fine del programma ma c’è una persona a cui tengo tanto, ed è Elodie, con la quale ho ancora un super rapporto”.

Gabriele Esposito e Mahmood: stanno ancora insieme?

Non solo, Gabriele Esposito dopo aver vinto Amici 15 nella categoria danza si è ritrovato improvvisamente catapultato nel mondo reale. “Uscito dalla scuola, sono stato catapultato nel mondo del lavoro cosa per me stranissima, il mio obbiettivo era quello di perfezionarmi ancora di più e viaggiare tanto, cosa che fortunatamente sto facendo ora” ha raccontato a Il Giornale. Dopo la vittoria ad Amici il ballerino si è trasferito a Milano dove sta portando avanti il suo lavoro da ballerino, ma anche quello da influencer. La moda, infatti, è un’altra delle sue grandi passioni come ha raccontato: “ho sempre avuto la passione per la moda e stando qui a Milano sono avvantaggiato, ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Cerco di impegnarmi sempre in più cose, mi piace sentirmi non sempre nella ‘comfort zone’, di sperimentare, ma soprattutto mi diverto”. Proprio nella capitale della moda avrebbe incontrato Mahmood con cui è stato paparazzato sotto a casa. Da diversi mesi, infatti, si parla di un possibile flirt tra i due, ma al momento nessuno dei due ha né smentito né confermato la cosa.



